〈北部〉原鄉盃國際軟式少棒賽 上館「銀」了

2016-09-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣上館國小有二百一十二名原住民學童，是全國原住民學生最多的國小。暑假期間，上館棒球隊在原鄉盃國際軟式少棒賽勇奪銀盃，縣長邱鏡淳昨天表揚這些原住民小朋友（見上圖，記者蔡孟尚攝），肯定他們奮戰到底的運動家精神。

「原住民的精神就是不怕苦、不怕難，Lokah！」邱鏡淳得知這些原住民孩子為了爭取佳績，犧牲暑假苦練，當場豎起大拇指，也對校長曾德鴻、總教練沈琮華、家長志工羅琦銚帶著孩子參賽的無私奉獻表示欽佩。

沈琮華說，上館隊在預賽連勝新北市大豐國小、韓國隊，晉級二十四強；複賽淘汰新竹縣關西國小，晉級十二強；隔天逆轉台中市大豐國小，闖進六強；再以九比○大勝大溪仁善國小，揮軍三強決賽，以三比一擊敗新北忠義國小，最後配合賽程安排，前場打十二局後，緊接著打冠亞軍戰，體力用盡不敵對手，屈居亞軍。

校方說，棒球隊接連好幾年有隊員來自尖石鄉最偏遠的司馬庫斯部落，在國小階段訓練扎實，表現比賽優異，獲得國中教練青睞，進入全國棒球名校關西國中，朝棒球夢勇敢前進。