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〈北部〉經國園道大改造 竹市森呼吸

2016-09-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市經國路園道美化改造即將完工，拆除與經國路相隔的花台之後，理梳、修剪雜亂、遮蔽陽光的樹木，將空間還給行人，增加綠地面積。

新竹市長林智堅昨天視察經國園道一期工程，包括民權到民生路段的工程進度、周邊環境整潔與安全設施。他說，市府編列一千四百萬元，梳理樹木、引進陽光，同時拓寬步道、改善排水系統、重新鋪設草皮，尤其敲除阻隔行人動線與視覺死角的花台，增設街角廣場，讓市民有寬敞、光線明亮、綠意盎然的休閒空間。

林智堅說，經國綠園道將一路往文化局綠廊、青少年館綠地、府後街護城河、東門城、火車站前後站、新竹公園及十八尖山延伸，加上隆恩圳串聯起的三民公園與中央公園，城市綠廊帶串連、改造，努力朝森林城市邁進。

打造1200米長林蔭步道

他說，經國園道二、三期工程完工後，會成為全長一千兩百公尺、寬六公尺的城市林蔭步道，適合大小朋友散步、慢跑，阿姨大姊們可以在廣場跳舞、小朋友可以騎腳踏車。

城銷處說，經國園道從東大路到民主路全長一千兩百公尺，分三期，總經費四千六百萬元，要打造六公尺寬的林蔭步道，一期工程已接近完工。

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  • 新竹市府進行經國綠園道大改造，將打造一條1200公尺長，寬6公尺的廊帶，提供市民休憩環境，讓城市森呼吸。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行經國綠園道大改造，將打造一條1200公尺長，寬6公尺的廊帶，提供市民休憩環境，讓城市森呼吸。（記者洪美秀攝）

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