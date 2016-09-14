| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG

2016-09-14

架設碰壁…沒基地台

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市高鐵特定區內的東平里，社區大樓林立，現有人口一萬三千多人，僅次於斗崙里，是竹北第二大里。但里民常抱怨，一進門就收不到中華電信的訊號，或講到一半斷訊、甚至當機。中華電信新竹營運處說，礙於住戶反對，東平里內完全沒有基地台，公司也很無奈，也只能持續努力溝通、協調。

「已經好多人問我說我的手機是不是都沒開機」、「一進到室內就沒訊號死光光！」、「住六家七路…永遠只能在陽台接電話！」東平里六家一路、六家五路、六家七路、嘉豐南路等地住戶，在臉書或直接向里長林顥峰反映，近來中華電信的手機收訊很差。

林顥峰說，情況已持續二、三年了，自己原本有中華和另一家電信門號，標榜最大網王的中華電信卻收不到，多次反映也沒用，象徵性地退他兩百元，只好停掉。

而客服至今都回覆，居民不同意架設基地台，公司也很無奈；曾有居民建議架在興隆路堤防或水圳邊，沿線住戶也都反對。

中華電信：努力覓地

中華電信新竹營運處說，公司近年積極覓地架設基地台，但無論是公有或私有土地，都遭到周邊住戶強烈反彈，以東平里最激烈，以致沒有基地台，加上當地建築物多，功率衰減嚴重，用戶頂多在戶外勉強可收訊。架設基地台是唯一的改善方法，公司會持續努力，爭取在適宜地點設置。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
長庚醫院周邊交通打結 議員會勘

每到上下班時間，基隆市長庚醫院周邊交通就會大打結，新完工的城上城社區最近裝潢廠商施工，出入車輛增多，議員秦鉦昨天下午會勘，盼能為日益惡化的交通壅塞解套。秦鉦表示，新完工的城上城社區內部規劃一千八百七十…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈北部〉一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.