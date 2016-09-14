〈北部〉一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG

2016-09-14

架設碰壁…沒基地台

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市高鐵特定區內的東平里，社區大樓林立，現有人口一萬三千多人，僅次於斗崙里，是竹北第二大里。但里民常抱怨，一進門就收不到中華電信的訊號，或講到一半斷訊、甚至當機。中華電信新竹營運處說，礙於住戶反對，東平里內完全沒有基地台，公司也很無奈，也只能持續努力溝通、協調。

「已經好多人問我說我的手機是不是都沒開機」、「一進到室內就沒訊號死光光！」、「住六家七路…永遠只能在陽台接電話！」東平里六家一路、六家五路、六家七路、嘉豐南路等地住戶，在臉書或直接向里長林顥峰反映，近來中華電信的手機收訊很差。

林顥峰說，情況已持續二、三年了，自己原本有中華和另一家電信門號，標榜最大網王的中華電信卻收不到，多次反映也沒用，象徵性地退他兩百元，只好停掉。

而客服至今都回覆，居民不同意架設基地台，公司也很無奈；曾有居民建議架在興隆路堤防或水圳邊，沿線住戶也都反對。

中華電信：努力覓地

中華電信新竹營運處說，公司近年積極覓地架設基地台，但無論是公有或私有土地，都遭到周邊住戶強烈反彈，以東平里最激烈，以致沒有基地台，加上當地建築物多，功率衰減嚴重，用戶頂多在戶外勉強可收訊。架設基地台是唯一的改善方法，公司會持續努力，爭取在適宜地點設置。