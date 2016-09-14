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〈北部〉新埔》「楊新公路」最後瓶頸 動工拓寬

2016-09-14

〔記者蔡孟尚／新埔報導〕新竹縣一一五號縣道連接新埔鎮與桃園市楊梅區，這條要道也被稱為「楊新公路」，但在照門到清水間，仍有約六公里狹窄路段，縣府昨天動工拓寬，預計從六公尺拓寬為十五公尺，讓交通更安全順暢。

縣長邱鏡淳說，他在省議員任內時，就爭取拓寬一一五號縣道，但礙於經費，無法一次完成，當縣長終於爭取到交通部補助六億七千九百五十七萬餘元，加上縣府自籌四億零二百六十七萬餘元，日前順利完成土地徵收和工程發包，預定於民國一○七年底完工。

工務處說，一一五號縣道拓寬工程在一○二年通過環境影響評估，一○三年辦理基本設計及細部設計完成，一○四年十一月工程發包、十二月決標並完成訂約，工期八百五十個日曆天，完成拓寬後，對當地的交通和觀光發展都有正面效益。

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