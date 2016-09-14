快訊中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富 南市今晚停班課 15區提早收運垃圾 南投仁愛鄕 上午10時宣布停班停課 台鐵宣布：傍晚6點以後列車只到嘉義 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
〈北部〉新埔》「楊新公路」最後瓶頸 動工拓寬
2016-09-14
〔記者蔡孟尚／新埔報導〕新竹縣一一五號縣道連接新埔鎮與桃園市楊梅區，這條要道也被稱為「楊新公路」，但在照門到清水間，仍有約六公里狹窄路段，縣府昨天動工拓寬，預計從六公尺拓寬為十五公尺，讓交通更安全順暢。
縣長邱鏡淳說，他在省議員任內時，就爭取拓寬一一五號縣道，但礙於經費，無法一次完成，當縣長終於爭取到交通部補助六億七千九百五十七萬餘元，加上縣府自籌四億零二百六十七萬餘元，日前順利完成土地徵收和工程發包，預定於民國一○七年底完工。
工務處說，一一五號縣道拓寬工程在一○二年通過環境影響評估，一○三年辦理基本設計及細部設計完成，一○四年十一月工程發包、十二月決標並完成訂約，工期八百五十個日曆天，完成拓寬後，對當地的交通和觀光發展都有正面效益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男
新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，昨天下午在南投縣內政部消防署訓練中心結束特種搜救訓練的返隊途中，在鄉間小路溝渠旁發現一名路倒男子，經檢查已無…
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 男人注意！輕忽攝護腺 癌症找上你
- 外資喊高價 謝金河：投資人要小心
- 拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 國民黨爆路線之爭？傳吳敦義對上洪秀柱
- 重症病患家屬爭取長照關注
- 莫蘭蒂襲台 南花蓮台九線變水道
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 台東風強雨大 富岡紅燈塔被海龍王收走
- 志玲姊姊半夜醉酒 勾寬姊吐怨氣
- 染肺炎未公開 希拉蕊︰因為沒啥大不了
- 台灣對中國 拚分組第2晉8強 今日重要賽事預告
- 〈yes123 Q& A〉離職前，假未休完就代表無條件自動放棄嗎？
- 〈愛，不簡單〉轟轟烈烈的愛情
- 聚陽8月稅前淨利年減68%
- 新南向 藍綠立委都不爽…
- MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）
- 美陸貿易戰又起 米麥玉米成主角
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 顏訥／夜行禍車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New Legislative Session: KMT calls on premier to resign
- 張韻明個展《生命之痕》
- 兩副手到位 許立明、史哲被稱花媽的「左左右右」
- 〈職場心情筆記書〉不在其位 不解其思
- 關鍵時刻》棒打朴贊浩 鋒砲開啟旅外路
- 風雨不大？ 高市府提醒：現在起到明午最劇烈
- 謝欣穎宣布邁入新階段 「成為你100分伴侶」
- 手煞車失靈撞斷消防栓 路人驚呼「有噴泉」
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/13賽果）
- 《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 〈愛唷傷腦筋〉嘴裡說原諒 心裡難釋懷
- 921開記者會 傑愛配將合體現身
- 富邦LPGA》高寶璟拚衛冕 地主20高手守后
- 台灣指標民調：小英滿意度40.8％、不滿意41.8％
- 中市電纜短路人孔蓋冒煙 台電搶修4千多戶復電
- 歐冠》「三叉戟」狂進6球 巴塞隆納血洗塞爾提克
- 股市青紅燈》不如退出台股
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉新埔》「楊新公路」最後瓶頸 動工拓寬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分