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〈北部〉竹縣環保回收車 有客語主題歌

2016-09-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕聽到《給愛麗絲》，就知道垃圾車來了，新竹縣的資源回收車現在也有「主題歌」了，還是客語歌！

台三線六鄉鎮 隨車播放

「各位鄉親啊，快來倒垃圾，記得分三類：一般垃圾、廚餘垃圾、資源回收再利用。各位鄉親，記得分三類喲，哪哎喲的喲。大家隨手做環保，後代子孫才會好，新竹縣環保局和你共同愛地球。」新竹縣邱鏡淳和縣環保局長黃士漢、知名客語主持人徐子雁昨天帶著清潔隊員，一起高唱「客語版資源回收歌」，曲調輕快、氣氛歡樂，即日起，省道台三線沿線客家鄉鎮的資源回收車出動時，隨車播放，用在地親切感提醒鄉親們做好資源回收。

縣環保局和文化局整合推廣資源回收、客語傳承政策，製作「客語版資源回收歌」。邱鏡淳說，新竹縣是客家大縣，台三線沿線峨眉、北埔、竹東、芎林、橫山、關西等六鄉鎮，居民以客家族群為主，資源回收歌採用客語演唱、播放，不但讓在地人產生親切感，也有助傳承母語。

連假垃圾清運 按表操課

環保局也公布縣內十三鄉鎮市中秋連假垃圾清運作業時間表，各鄉鎮十六日、十七日垃圾清運依往例，十五日中秋節，寶山、峨眉、竹東、橫山、芎林及五峰鄉後山正常清運垃圾，其他鄉鎮市休息一天。

不過，除了強颱莫蘭蒂，台灣附近海面還有雷伊、馬勒卡颱風，垃圾清運作業仍有可能受到颱風影響調整，環保局提醒鄉親，連假期間注意各鄉鎮市公所發布的最新消息，以配合垃圾清運。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（左四）、環保局長黃士漢（左五）及客語主持人徐子雁（左三），昨天和清潔隊員一起發表「客語版資源回收歌」，之後將在省道台三線沿線鄉鎮資源回收車出勤時，隨車播放。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左四）、環保局長黃士漢（左五）及客語主持人徐子雁（左三），昨天和清潔隊員一起發表「客語版資源回收歌」，之後將在省道台三線沿線鄉鎮資源回收車出勤時，隨車播放。（記者蔡孟尚攝）

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