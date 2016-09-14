〈北部〉鐵玫瑰音樂展 16組音樂人參展

2016-09-14

〔記者陳昀／桃園報導〕鐵玫瑰音樂展即日起至十月九日在桃園展演中心一樓展出，今年以《顛覆的時代—新創作音樂》為主題，邀請盧廣仲、魏如萱、謝震廷、大支、蛋堡、熊仔、舒米恩、以莉高露、滅火器、草東沒有派對、血肉果汁機、Hush、Hello Nico、先知瑪莉、Gili織樂、黃玠等十六組獨立音樂人參展，展出音樂人的樂器、手稿及表演Live影片等。

市長鄭文燦昨天表示，今年展出的是千禧年後十五年來崛起的新潮音樂，十六組音樂人的創作曲風多元，包括嘻哈、饒舌、搖滾樂、阿卡貝拉、新民謠等，尤其新民謠不同於舊民歌，屬都會民謠風，在年輕族群中特別流行。

鐵玫瑰音樂展並與iNDIEVOX合作，在展場提供二十張網路票選的「最佳獨立專輯」供民眾聆聽，另於本月十六日、十八日、廿四日及十月一日舉辦四場音樂講座，免費入場，詳情可查詢臉書「桃園鐵玫瑰音樂展」。