〈北部〉鐵玫瑰音樂展 16組音樂人參展
2016-09-14
〔記者陳昀／桃園報導〕鐵玫瑰音樂展即日起至十月九日在桃園展演中心一樓展出，今年以《顛覆的時代—新創作音樂》為主題，邀請盧廣仲、魏如萱、謝震廷、大支、蛋堡、熊仔、舒米恩、以莉高露、滅火器、草東沒有派對、血肉果汁機、Hush、Hello Nico、先知瑪莉、Gili織樂、黃玠等十六組獨立音樂人參展，展出音樂人的樂器、手稿及表演Live影片等。
市長鄭文燦昨天表示，今年展出的是千禧年後十五年來崛起的新潮音樂，十六組音樂人的創作曲風多元，包括嘻哈、饒舌、搖滾樂、阿卡貝拉、新民謠等，尤其新民謠不同於舊民歌，屬都會民謠風，在年輕族群中特別流行。
鐵玫瑰音樂展並與iNDIEVOX合作，在展場提供二十張網路票選的「最佳獨立專輯」供民眾聆聽，另於本月十六日、十八日、廿四日及十月一日舉辦四場音樂講座，免費入場，詳情可查詢臉書「桃園鐵玫瑰音樂展」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
長庚醫院周邊交通打結 議員會勘
每到上下班時間，基隆市長庚醫院周邊交通就會大打結，新完工的城上城社區最近裝潢廠商施工，出入車輛增多，議員秦鉦昨天下午會勘，盼能為日益惡化的交通壅塞解套。秦鉦表示，新完工的城上城社區內部規劃一千八百七十…
網友回應
熱門新聞
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 賈永婕老公出包 政治獻金捐太多遭重罰
- 浴場血驚魂 李宗賢下週可望歸隊
- 重症病患家屬爭取長照關注
- 電價合理化 立委籲電力市場改革
- 二度啟動庫藏股 志超股價漲逾4%
- 童找不到媽媽 暖警一抱不哭了
- 〈愛情加油站〉不求人 不求你
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 以色列前總統裴瑞斯中風住院 情況穩定
- 8月基金規模止跌
- 南韓史上最強震 11大廠停機安檢
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 子閎退伍暴肥 打「肪」找回自信
- 紐約時裝週復古摩登
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》公投搞定年金改革
- 陳家帶／某個失聯的夏日
- 男人注意！輕忽攝護腺 癌症找上你
- 一次比一次進步 郭泓志下週復健賽
- 保外就醫被駁回 運毒羈押被告身亡
- 台灣怎麼會有這麼好的室內樂團！
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 亞洲盃射箭賽》首闖成人賽 李金糖一鳴金人
- 國際現場》俄羅斯爆發企業破產潮
- 日男失音訊 竟是遭親姊分屍
- 中市電纜短路人孔蓋冒煙 台電搶修4千多戶復電
- 【洛杉磯傳真】 王丹／邁向成功之路
- 關鍵時刻》決定打中職 鋒砲首獲複數約
- 自由廣場》【林保華專欄】英全必須認清痞子對手
- 渡邊直美跨海聯誼 相中台男
- 全國電子中秋嘉年華 送機車
- 台教盟：廢18趴 所得替代率65％
- 張韻明個展《生命之痕》
- 輝達新晶片P4 效能高英特爾40倍
- 里約帕運》林資惠鍍銅 連4屆奪牌
- 〈徵文啟事〉職場婦女甘苦談
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉鐵玫瑰音樂展 16組音樂人參展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分