〈北部〉防颱！地景藝術節今暫停
2016-09-14
拉拉山自然保護區今休園
〔記者李容萍、邱奕統／綜合報導〕莫蘭蒂颱風來襲，桃園市政府不敢大意，正在新屋、八德兩區展出的「桃園地景藝術節」昨天、今天活動暫停，接駁車也停駛；市府呼籲民眾隨時關注官網及粉絲專頁，掌握最新活動動態。在風景區部分，拉拉山自然保護區今天休園，角板山、小烏來、後慈湖等風景區仍正常開園。
楊梅警方昨天在地景藝術節新屋展區往海邊路口及管制點（靠近觀海路）佈設紐澤西護欄，僅開放事前預約戶外教學的學生團體進入。但因接駁車停駛，老師與學生們頂著艷陽從永安漁港邊走了六公里抵達福興宮，個個滿頭大汗。許多不知情的民眾到了新屋永安漁港卻撲了空，紛紛抱怨：「颱風還沒來，怎麼不開放參觀？」
配合防颱，新屋展區的「永生海」留置現場，關閉出入口並拉上封鎖線，禁止民眾進入；「島嶼製造、溢遊地景 」、「旗幟計畫」、「帶我走」、「海客聲音」、「穿越」作品都暫時拆除，待恢復設置；「福求花」保留骨幹，上方花瓣部分拆解；「哨所包裹計劃」以角材、鋼釘加強穩定。
另外，「築沐」、「書寫計畫」及「石滬人」留置現場；「多謝多蟹」加設抗風繩及置重；「破浪」、「TACO老師」前端底部加強沙包固定。
八德展區的「青蛙王子」裝置加強固定、作品說明牌拆除；「島嶼製造」、「溢遊地景」、「世大運綠雕作品」也都加強固定。另方面，保七總隊第二大隊昨天派員巡視石門水庫集水區及下游大漢溪河道，勸導民眾颱風期間不要在水庫區及河川從事釣魚、戲水、游泳或「抓寶」等活動。
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