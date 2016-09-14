〈北部〉免費老屋健檢 年底前申請

2016-09-14

88年以前蓋的公寓大廈為主

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部營建署核定三．八七億元給桃園市政府進行老屋健檢，已有八八八棟老屋提出申請，市府建管處昨天在桃園區公所舉行說明會；處長王振鴻表示，老屋健檢以八十八年以前興建的公寓大廈為主，桃園市共有二萬六千棟，住戶需於年底前提出申請，市府會安排專業人員於三十天內完成健檢。

市長鄭文燦也出席說明會表示，市府去年率先推出老屋健檢補助計畫，除老屋耐震能力評估，部分大樓有外牆磚片脫落問題，市府會主動出擊，以拉力檢測方式，確保外牆磁磚具有足夠附著力，而大樓電梯則採抽檢。

桃園無土壤液化潛勢地區

鄭文燦表示，九二一大地震後的建築法規已經提升結構安全考量，老屋健檢因此以八十八年之前興建的公寓大廈為主。此外，桃園台地屬卵礫石層、地質穩定，並無土壤液化潛勢地區，未來的健檢資料只供給申請者參考，絕對不會對外公布或外流，請民眾放心。

王振鴻說，原則上同一結構體的樓房，都可由管委會提出健檢申請，若無管委會，則需半數住戶通過提出申請；獨棟獨戶的住宅、連棟透天厝也都可提出申請。

此次的老屋健檢，市府與桃園市建築師公會等八個公會合作，住戶提出申請後，合作的公會會派員於一個月內完成健檢，若認為有結構安全之虞，將會進行更詳細的檢查，全部費用都由市府負擔。