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〈北部〉《桃園》運動選手培訓補助 最高每月領2萬

2016-09-14

〔記者陳昀／桃園報導〕市府為了培育優秀體育選手訂定「績優運動選手培訓補助金發給要點」，設籍桃園一年以上並於全國運動會、全國大專校院運動會及全國中等學校運動會獲得前三名的選手，都可申請培訓補助金，最高每人每月可領二萬元。體育局長夏金興表示，桃園是繼台北市之後，全國第二個核發培訓補助金的縣市，今年已編列兩千餘萬元預算，希望讓選手沒有後顧之憂。

今年已編列預算逾兩千萬

全運會、全大運的培訓補助金由體育局負責，由桃園市體育會各單項委員會代表選手提出申請，除了審核戶籍謄本與成績證明，選手也應提出培訓企畫書，說明訓練概況與未來計畫，讓體育局建檔、掌握選手發展脈絡，未來也可檢視進步情形。夏金興說，通過審核者，市府會按月將補助金匯到選手的個人專戶，讓選手自主運用，免得喪失美意。

全運會審核通過者，將核發兩年培訓補助金，每月補助金額為，個人賽第一名兩萬元、第二名一萬兩千元、第三名八千元，團體賽第一名每人一萬兩千元、第二名每人八千元、第三名每人六千元；全大運、全中運審核通過者發給一年培訓補助金，每月金額為個人賽第一名一萬兩千元、第二名八千元、第三名六千元，團體賽第一名每人八千元、第二名每人六千元、第三名每人四千元。

全中運的培訓補助金由教育局負責，近日將撥款給各校；夏金興表示，體育局發放補助金將溯及參與去年全運會、今年全大運的前三名選手，市府已對全運會、全大運分別編列兩千萬元、兩百五十萬元預算，符合資格者均可申請，沒有名額限制，重複獲獎者採擇優發給，希望把績優選手留在桃園，力拚為桃園奪牌。

夏金興說，運動選手常面臨資源不足問題，不少選手因此放棄運動生涯，推動這項政策就是希望能給予選手支持，讓選手不用再為了經濟、生活煩惱，沒有後顧之憂地培訓、締造佳績。

夏金興表示，桃園市還有「菁英運動選手培訓計畫」，包含外籍教練、國內外移地訓練和暑期訓練營；「優秀運動員醫療服務計畫」，提供選手專屬醫療服務。

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  • 市府體育局新發布「桃園市績優運動選手培訓補助金發給要點」，只要設籍桃園一年以上，並在全運會、全大運及全中運獲得前三名的選手，即可申請培訓補助金，最高每人每月可領兩萬元；圖為桃園市射擊選手訓練。（記者陳昀攝）

    市府體育局新發布「桃園市績優運動選手培訓補助金發給要點」，只要設籍桃園一年以上，並在全運會、全大運及全中運獲得前三名的選手，即可申請培訓補助金，最高每人每月可領兩萬元；圖為桃園市射擊選手訓練。（記者陳昀攝）

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