〈中部〉陳今佩監獄處女秀 重現歌廳秀風華
2016-09-14
〔記者楊政郡／台中報導〕台中女子監獄昨日舉辦「魔幻搖滾—嫦娥飛起來」中秋關懷活動，十年來很少返台的陳今佩（見圖，記者楊政郡攝）木瓜秀首次出現在中女監，她自嘲奶太大，已經兩次縮奶，現在變「柚子」了，帶來多首七○年代老歌，與台下收容人互動熱烈，也為整場活動掀起高潮。她走路要人攙扶，上了舞台卻活蹦亂跳，她說這是她監獄處女秀，希望帶來愛與希望，有誰不犯錯，她年輕時票據法一個月收卅幾張傳票，不改她霸氣個性，惹得台下哄堂大笑。
每逢佳節倍思親，台中女子監獄中秋慶祝活動，昨日下午由台中市榮譽觀護人協進會邀約主辦「魔幻搖滾—嫦娥飛起來」中秋關懷活動。還有大肚獅子會、大熔爐獅子會、百年獅子會、白雲獅子會等獅友們百餘人參與。
活動一開始，典獄長葉貞伶感謝榮譽觀護人協進會與獅子會獅友們，沒有忘了監獄內收容人，傳遞社會溫情、熱忱服務之精神，收容人也能感受到社會溫暖，並學習回饋社會情懷。
節目高潮是縱橫娛樂圈整整五十年的陳今佩小姐帶來大白鯊木瓜秀，演唱「愛你在心口難開」、「望月想愛人」等多首耳熟能詳的歌曲，她是連走路都要人攙扶，但一上舞台活潑、大方的個性展露無疑，唱歌兼跳舞，還下台與來賓握手，重溫她當紅時盛況，也讓台下重溫七○年代歌廳秀風華，她說這種年紀錢不重要，身體比較重要，郭會長跟她說來唱歌沒什麼錢，她一樣ＯＫ啦，與台下收容人互動熱絡，掀起整場高潮。
另有來自中國的特技達人豆豆先生，進行一連串超高難度的特技表演，包含隔空喝水、鼻子吹氣球、變臉等各種令人瞠目結舌的演出，贏得滿堂彩。
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陳今佩監獄處女秀 重現歌廳秀風華
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