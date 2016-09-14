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〈中部〉大台中少年英雄獎 即起推薦報名

2016-09-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓現在的青年不再只是會唸書，群園基金會第二屆「大台中少年英雄獎」十三日啟動，邀請國、高中、高職具有孝、勇、仁、慧任一特質、年滿十二至十八歲的台中市學生參加，將會選出十二位金質獎、六十位銀質獎，而金質獎不但有獎狀、獎盃、一萬元獎金，還有機會拍攝專輯故事。

去年獲得勇德楷模金質獎的東山高中馬怡忠，昨天現身說法，在去年中捷發生鋼樑掉落事故現場，獲得救護員證照的他剛好放學，不顧自身安全，協助警察維護交通秩序。

獲得慧德楷模金質獎得主、大葉大學造形與藝術學系洪政瑋，父母皆為輕度精神障礙患者，本身更有先天學習障礙，從小便遭霸凌，在國小五年級遇到美術老師，教他畫畫，從此改變人生，即使面臨艱困環境，他始終堅持自己對藝術的興趣，在各種創作比賽中獲獎無數。

群園基金會董事長武興員表示，要建立年輕人正確的價值觀，群園要挑出具有孝、勇、仁、慧任一特質的孩子，做為其他孩子學習的楷模。

社會局主秘廖宗侯表示，選出具有孝、勇、仁、慧特質的學生，不但可做為其他青少年楷模，也可導正社會風氣。

教育局社會教育科長王淑懿表示，雖然時下年輕人經常被稱作草莓族，但若提供青少年適當的引導及鼓勵，他們所能貢獻或表現的，往往出乎社會大眾意料。

大台中少年英雄獎，報名日期自即日起至十月三日為止，統一採學校及社福單位推薦報名制，詳情請上群園基金會官網。

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  • 群園基金會「大台中少年英雄獎」正式起跑，2位去年金質獎得主現身說法。（記者蘇金鳳攝）

    群園基金會「大台中少年英雄獎」正式起跑，2位去年金質獎得主現身說法。（記者蘇金鳳攝）

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