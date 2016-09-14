〈中部〉已開發工業區 中市府爭取免繳山坡地回饋金

2016-09-14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中工業區位於山坡地，廠商開發必須繳交回饋金而影響投資意願，國民黨市議員楊正中十三日指出，南投、桃園都廢除回饋金制度，為何台中市不能，分明是市長林佳龍無能。林佳龍則反駁，政府不能帶頭違法，市府會向農委會爭取台中工業區免除回饋金。

「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」在一○二年修正後，台中工業區廠商若有開發行為必須繳納回饋金，引起廠商不滿，農業局長王俊雄昨天應議會要求，專案報告台中市已開發工業區山坡地開發利用回饋金繳交情形。

王俊雄表示，山坡地開發利用回饋金計算為水土保持計畫面積乘公告土地現值六％至十二％，為減輕廠商負擔，市府去年十一月調整比例，從八％降為六％，較其他縣市八％至十％來得低；另外，行政院正研議修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，市府將爭取朝已開發工業區免收回饋金的方向處理。而自一○二年至今年八月底，台中市合計繳交約四億元回饋金，進入林務局的造林基金專戶，林務局則核撥市府約一％金額做林政業務使用。

楊正中質詢時表示，市府配合中央的惡法，造成台中市建設停滯，南投、桃園都能廢止收回饋金，為何台中市不能？這是「林佳龍無能！」

林佳龍不等楊正中講完，立即站起來回嗆，政府要依法行政，應建立模範，不能帶頭違法，「議員在議事堂講話要負責，不要超過頭了！」

議員黃馨慧、劉士州、何文海、李中、邱素貞也要求市府向中央爭取修法，並表示，台中工業區已開發逾四十年，廠商現在要投資，竟要繳數百萬元回饋金，負擔太大。

林佳龍緩和情緒後說，山坡地開發應該對水土保持盡一份責任，但台中市工業區已開發完成，再徵收第二次回饋金，顯然不合理，更何況業者新增建更有效率且符合環保概念的廠房，有助於環境保育，市府會向農委會爭取台中工業區免除回饋金，讓法令更合理公平；至於部分縣市廢除回饋金制度，已被農委會裁定違法，並遭監察院糾正。