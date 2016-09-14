〈中部〉《全國首創》台中9所市立高中特色課程 可跨校選修
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市九所市立高中新學年首度打破校際界線，各端出特色課程，攜手推出首創全國風氣的跨校選修課程，九校資源共享，讓學生跨校自由多元選課，學生可以山海屯趴趴走跨校交流共學。
課程免費 自由選修 每門課三小時
配合一○七課綱變革，台中市九所市立高中組成「Super Nine策略聯盟」，以台中市高中課程發展工作團的規模，整合各校課程研發能量，新學年共同開辦「優遊台中學跨校選修課程」，九校各開設一門特色課程，開放九校學生自由跨校選修、共學。
每堂課招收卅個名額 不計正式學分
十三日九校攜手宣傳特色課程內容，盼號召九所市高學生一起參與共學機會，九校指出，課程全免費參加，由學生自由選修，每門課三小時，雖未能計算正式學分，但課程結束後可領到主辦學校核發的上課證書，參與時數累計逾六門課、十八小時，可再獲教育局頒予結業證明。
因是九校首度打破校際藩籬開課並開放跨校選修，九校莫不使出渾身解數，端出最佳特色課程吸引學生選課。
惠文高中以學校獨有的天文台，應景推出惠文邀月天文探索課程，帶領學生探索宇宙的奧妙；長億高中開出包括攀岩等探索冒險體驗課程，鼓勵學生超越自我；后綜高中以蘭花切片與顯微攝影課程，讓學生認識蘭花生態；新社高中配合花海節推出結合文史踏查與賞花課程，讓學生認識在地產業多元發展。
東山高中以大坑觀光產業的變遷設計課程，引導學生比較大坑震災前後的產業變遷。西苑高中透過戶外實境解密尋寶，讓學生到西屯老街采風，探索舊市區。
中港高中則引導學生利用手機及相機等隨手可得的攝影器材，觀察記錄生活周遭、表達自己與環境的關係；忠明高中結合科博館開設科學創客實作課程；大里高中推中區時空小旅行課程，帶學生發現舊市區的故事。
因須同時段讓九校學生均能參與，課程利用十二月廿四日前的週末開課，學生自由選修，每堂課招收卅個名額，各校開課日前五天受理網路報名。
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