〈中部〉中秋連假疏導交通 警祭5措施
2016-09-14
〔記者謝介裕／南投報導〕中秋節四天連假，縣警局交通隊已擬定交通疏導五大措施，尤以「強制改道」最受注目，警方一旦發現國道三號、六號交流道壅塞、回堵，即可能造成聯繫的平面道路塞車，將不再侷限於過去柔性勸導，而是強制指引駕駛人至其他交流道上國道，以達到紓解車潮目的。
南投縣素有「台灣瑞士」之稱，風景據點相當多，因應觀光動線可能出現的中秋假期車潮，縣警局交通隊祭出運用科技、替代道路、強制改道、路況即時報導與停車場預警等五大措施，且還安排較具機動性的重型機車隊，協助排除交通事故障礙，以利交通順暢。
警方表示，依地理環境特性，國道三號名間交流道一旦出現回堵情形，將強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出；竹山交流道方面改至南雲交流道；國道六號愛蘭交流道則規劃北山交流道替代。
警方表示，更重要的是，提醒民眾能養成共乘觀念，減少車流量，相對地交通打結率便可降低，相關交通疏導資料，民眾可上縣警察局官網查詢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
陳今佩監獄處女秀 重現歌廳秀風華
台中女子監獄昨日舉辦「魔幻搖滾—嫦娥飛起來」中秋關懷活動，十年來很少返台的陳今佩（見圖，記者楊政郡攝）木瓜秀首次出現在中女監，她自嘲奶太大，…
網友回應
熱門新聞
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 賈永婕老公出包 政治獻金捐太多遭重罰
- 浴場血驚魂 李宗賢下週可望歸隊
- 重症病患家屬爭取長照關注
- 電價合理化 立委籲電力市場改革
- 二度啟動庫藏股 志超股價漲逾4%
- 童找不到媽媽 暖警一抱不哭了
- 〈愛情加油站〉不求人 不求你
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 以色列前總統裴瑞斯中風住院 情況穩定
- 8月基金規模止跌
- 南韓史上最強震 11大廠停機安檢
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 子閎退伍暴肥 打「肪」找回自信
- 紐約時裝週復古摩登
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》公投搞定年金改革
- 陳家帶／某個失聯的夏日
- 男人注意！輕忽攝護腺 癌症找上你
- 一次比一次進步 郭泓志下週復健賽
- 保外就醫被駁回 運毒羈押被告身亡
- 台灣怎麼會有這麼好的室內樂團！
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 亞洲盃射箭賽》首闖成人賽 李金糖一鳴金人
- 國際現場》俄羅斯爆發企業破產潮
- 日男失音訊 竟是遭親姊分屍
- 中市電纜短路人孔蓋冒煙 台電搶修4千多戶復電
- 【洛杉磯傳真】 王丹／邁向成功之路
- 關鍵時刻》決定打中職 鋒砲首獲複數約
- 自由廣場》【林保華專欄】英全必須認清痞子對手
- 渡邊直美跨海聯誼 相中台男
- 全國電子中秋嘉年華 送機車
- 台教盟：廢18趴 所得替代率65％
- 張韻明個展《生命之痕》
- 輝達新晶片P4 效能高英特爾40倍
- 里約帕運》林資惠鍍銅 連4屆奪牌
- 〈徵文啟事〉職場婦女甘苦談
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉中秋連假疏導交通 警祭5措施
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分