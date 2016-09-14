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〈中部〉中秋連假疏導交通 警祭5措施

2016-09-14

〔記者謝介裕／南投報導〕中秋節四天連假，縣警局交通隊已擬定交通疏導五大措施，尤以「強制改道」最受注目，警方一旦發現國道三號、六號交流道壅塞、回堵，即可能造成聯繫的平面道路塞車，將不再侷限於過去柔性勸導，而是強制指引駕駛人至其他交流道上國道，以達到紓解車潮目的。

南投縣素有「台灣瑞士」之稱，風景據點相當多，因應觀光動線可能出現的中秋假期車潮，縣警局交通隊祭出運用科技、替代道路、強制改道、路況即時報導與停車場預警等五大措施，且還安排較具機動性的重型機車隊，協助排除交通事故障礙，以利交通順暢。

警方表示，依地理環境特性，國道三號名間交流道一旦出現回堵情形，將強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出；竹山交流道方面改至南雲交流道；國道六號愛蘭交流道則規劃北山交流道替代。

警方表示，更重要的是，提醒民眾能養成共乘觀念，減少車流量，相對地交通打結率便可降低，相關交通疏導資料，民眾可上縣警察局官網查詢。

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