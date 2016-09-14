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〈中部〉省思環境負擔 台韓藝術家攜手「乾杯」

2016-09-14

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕不是真的乾杯！台韓藝術家攜手「乾杯計畫」，在鹿港十個據點回收手搖空杯，再進行裝置藝術，讓現代人省思當代方便所帶來的環境負擔議題！

參與創作的陳思穎是鹿港人，她與韓國藝術創作者曹世真因為有共同的朋友，受邀參加鹿港「今秋藝術節」，兩人一起合作「乾杯計畫」，由陳燕妃負責藝術執行，經過三個星期的努力，在全鎮十個據點，回收約八百個手搖空杯。

曹世真說，她們在回收據點，用竹子打造杯架，參與回收的人要自行清洗並放入杯架，讓人透過行動思考「塑膠杯為了一時方便，回收時卻要更麻煩」，把回收的空杯放在鹿港市街地圖上，呈現回收再製作的環保概念。

陳思穎還透過撿菸蒂，把菸蒂插在她用雕塑土與污染土捏塑的玉山。她說，撿菸蒂是個非常不愉快的過程，她希望透過「菸山」的創作，讓大家重新省思我們生活的環境。

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  • 韓國曹世真（右）與台灣陳思穎攜手合作「乾杯計畫」藝術創作。（記者劉曉欣攝）

    韓國曹世真（右）與台灣陳思穎攜手合作「乾杯計畫」藝術創作。（記者劉曉欣攝）

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