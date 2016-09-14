〈中部〉水五金服務團成立 業者：別像放煙火
縣長授旗給工研院團隊
〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文擬把彰化縣水五金（水龍頭）產業，打造成田園生產聚落特區，協助產業升級，為此，研發出研磨拋光機器人的工研院，應縣府邀請組成產業服務團，將拜會廠商，但彰化水五金協會理事長吳佾達直言，輔導是好事，但不能像放煙火般，放了漂亮、過了就說Bye Bye，他們要的是長期輔導，才有實質效益。
縣府昨日在中庭舉行服務團授旗成立典禮，縣長魏明谷把旗子交給工研院「彰化水五金產業服務團」團長、工研院協理段家瑞，以及彰化水五金協會理事長吳佾達手上，宣告服務團成軍上路。
段家瑞指出，工研院自主性成立「彰化水五金產業服務團」，希望把高科技研發技術和產品結合在地產業，未來三個月內，從材料、機械、環保及智慧化等不同面向來看在地聚落特色，四十多位團員將逐一拜會廠商，匯整相關問題，用「洪荒之力」把水五金產業打造成亞洲重要基地，讓該產業在世界發光發熱。
業者吐苦水 盼長期輔導
接著上台致詞的吳佾達，卻為業者吐苦水。他說，水五金業者多屬中小企業廠商，書唸的不多、知識略顯不足，但不希望只讓高科技產業專美於前，中小企業需要政府長期輔導，最怕輔導活動結束後，就說再見，失去意義。
吳佾達以鹿港水五金精品館是產業研發的基地，並非觀光工廠為例指出，之前他不知道工研院研發機器人，特地跑到日本要求對方放了一台機器手臂練習機，讓業者進館練習，畢竟，業者得用一生積蓄買下先進機器，沒有長期輔導，沒有人敢嘗試。
縣長魏明谷指出，台灣水五金以鹿港頂番婆為中心，高度產業群聚已有六十年以上歷史，但發展到現在，土地取得與廢水處理面臨經營瓶頸，本月十二日縣府與行政院再度開會討論，希望把產業鏈中的電鍍、拋光部分移到彰濱工業區，其他無污染的製程留在原地，並希望由工研院服務團隊協助業者技術升級、生產自動化、運用機器人手臂機及應用無毒抗菌材料，降低對環境的危害和污染。
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標題：〈中部〉水五金服務團成立 業者：別像放煙火
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