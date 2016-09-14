〈中部〉玉山圖書館啟用 2校學童開心閱讀

2016-09-14

〔記者黃淑莉／綜合報導〕玉山志工基金會在斗南僑真國小、四湖建陽國小捐建玉山圖書館昨天開幕，新圖書館採光佳、空間寬敞、色彩繽紛，學童宛如置身在童話館中享受閱讀樂趣。

昨天啟用儀式在僑真國小舉行，縣長李進勇指出，閱讀可以增進思考及邏輯力，更可以翻轉未來的信念，縣府財政困窘，感謝企業的支持與贊助，提供僑真、建陽的學童可以擁有美侖美奐的圖書館，相信未來可以成為校園的熱門地點，豐富師生視野的藏寶地。

僑真國小校長蘇清泉、建陽國小校長黃瑞璋表示，新圖書館以藍、綠、黃、粉紅及紫五種不同色彩主題設計，搭配童話故事、當地人文風情裝潢，空間規劃有閱讀區、多功能的視聽、表演空間，滿足每位學童的需求。

蘇清泉說，除了硬體建築，第一年還捐贈一千冊圖書，第二、三年各有五百冊，後續還補助使用冷氣的電費支出，鼓勵學童愛上圖書館、愛上閱讀。