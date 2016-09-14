〈中部〉北港武德宮祭孔 五色禮冠搶眼

2016-09-14

〔記者黃淑莉／北港報導〕財神祖廟北港武德宮昨天循古禮舉行祭孔大典，主委林安樂等獻祭官著特製漢服、戴五色禮冠，前副總統吳敦義特別到場觀禮，典禮莊嚴隆重。

武德宮主祀武財神，六年前供奉孔子神尊，今年第二年舉辦祭孔，儀式循古禮，由林安樂、副縣長張皇珍及行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉等人擔任獻祭官，北港地區上百名學生參加。

林安樂指出，去年武財神降乩指示，祭孔的服儀要有「五色彩冠掛珠簾」，廟方人員進一步請示彩冠造型，並委託台南紙帽工藝大師吳建進以手工打造，九頂彩冠費時九個多月，完全用紙造再覆蓋藍絲絨，正面為安純金箔的金龍與祥雲圖騰，頭頂有紅絲絨並加飾金線，上綴碧玉珠，相當別緻。

除了漢服、禮冠，禮、樂方面廟方斥資千萬元訂製編鐘、編罄、周邊樂器與祭祀用的禮器，並邀請擔任台北孔廟祭孔大典樂長廿八年的孫瑞金率領整團樂生南下演奏。