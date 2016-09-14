〈中部〉中客團急凍 奮起湖不受影響

2016-09-14

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕中客團急凍，觀光業者前天號召上凱道要求蔡英文總統「踹共」，相同情況卻兩樣情，嘉義縣觀光勝地奮起湖客源以國旅及港澳星等外籍散客為主，多位商家都說，中客不來，絲毫未受影響。

奮起湖大飯店經理林耿逸表示，飯店原以中國團客為主，四年前為避免雞蛋放在同個籃子的風險，開始在國內外訂房網站曝光，吸引自由行遊客入住，今年七、八月中客住房率雖比去年同期衰退十八％，卻只占總體住房比率不到一％，「幾乎沒影響」，八月則因無颱風，住房率還增長二十％。

以「火車餅」聞名的天美珍食品店業者劉家榮觀察，奮起湖老街幾乎以散客為主，少見中客團的蹤跡，今年大阿里山區中客團人數明顯減少，各景點不再人擠人，國人較願意上山遊覽。

經營新協隆茶行的竹崎鄉中和村長洪銀盛說，自家茶葉銷給國內遊客或宅配，絲毫未受中客團急凍拖累，奮起湖老街有「台灣好行」接駁車停靠，鄰近頂石桌步道群、台灣杉森林棧道等，適合國人深度人文生態旅遊。

嘉義市文化路觀光夜市及周邊商圈近年成為中客夜間遊憩首選，位於中央噴水圓環附近的飲料名店源興御香屋，業者堅持新鮮水果現榨現調，不受中客減少影響，排隊消費人潮依舊。

嘉市民族路通訊行業者葉耀聯表示，以前有中客到店裡購買儲值補充卡，一上門就是三五成群，嗓門大，常引人側目，讓其他客人看了直搖頭，如今雖然中客少了，生意並無影響。