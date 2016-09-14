〈中部〉學數學修單車 李佳穎贏得顧客心
2016-09-14
〔記者曾迺強／民雄報導〕持有身心障礙手冊的嘉義縣布袋鎮民李佳穎熱愛自行車，民國九十九年在中正大學機車停車棚門外開設「兩輪之家」修車店，儘管他身體有所缺陷，但對顧客服務周到，吸引學生與居民光顧，他用自身經驗證明身障者也能自力更生。
三十二歲李佳穎表示，就讀東華大學應用數學系時，認識同鄉同學陳俊嘉，陳認為校內單車族眾多，提議合開「行動修車店」，他也支持，兩人在課餘、用餐時間到處做生意，賺生活費，他畢業返回嘉義後，仍想延續自行車事業，獨資在中正大學校外開店。
李佳穎說，兩歲罹患罕見的腦出血中風，當時醫療技術不佳，靠吃藥、針灸治療，雖積極復健，至今仍有雙手顫抖、口吃、不能久站等後遺症，領有身障手冊。
李回憶，初到民雄開店時人生地不熟，常因口齒不清造成溝通困擾，加上先天肢體問題，修理速度無法像一般店家那麼快，幸好顧客很體諒，已有固定客源，曾有老主顧推薦剛來中正大學的外籍交換生，到店內租半年自行車，他相當感謝。
「安全是最重要的。」李佳穎表示，中正校園內、外的斜坡多，自行車輪胎及煞車系統最常出問題，他修理完畢後，一定要讓顧客試騎無虞才收費。
機械工程學系學生陳定緯說，李佳穎細心和善，他入學兩年來，自行車若有狀況，都到這邊修理；當地居民蔡小姐說，李常捨棄午餐時間替客人修車，「很有責任心。」
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