〈南部〉隔音牆擋視線釀車禍 國賠70萬

2016-09-13

〔記者鮑建信、葛祐豪／高雄報導〕罕見！車禍肇事，隔音牆是禍首。

高市魏姓男子101年12月3日開車行經東亞路與和平西路口，與蔡姓男子機車擦撞，賠償百萬元和解；後來卻發現因隔音牆擋住視線始肇事，聲請國家賠償，高雄高分院審理後大逆轉，認定隔音牆設置不當，改判市府新工處賠償70萬元確定。

新工處指出，隔音牆設計均經過道安會議通過，不致影響行車視線，肇事主因據交警調查，是汽車駕駛轉彎未減速，直接衝過去導致，現場根本沒有剎車痕，如今已賠償對方70萬元。並說，拆除隔音牆是基於里民建議，並非設置管理不當而移除。

高雄高分院法官抵達肇事現場勘驗行車距離，並調閱魏男行車紀錄器，魏發現蔡車後僅1秒多即相撞，確定因隔音牆擋住視線，根本來不及反應；但魏未禮讓直行車先行，也要負3成過失，判決新工處敗訴。