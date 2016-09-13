〈南部〉雙「螢」伴野薑花 新化國家植物園攬客
2016-09-13
〔記者吳俊鋒／新化報導〕時序入秋，中興大學新化國家植物園火金姑現蹤，加上午後多雨的天氣，螢光菇不斷冒出，呈現動、靜態兼具的夜間綠色精靈，目前還有滿山綻放的野薑花，景色宜人，業者推出三合一的遊賞活動，邀請親子來場驚奇的自然生態之旅。
新化國家植物園董事長林明賢表示，每年九月起是野薑花綻放的季節，現正盛開中，在山谷的小河邊綿延生長，數以千計，相當漂亮，尤其芬芳的清香隨風飄散，令人心曠神怡。
除了野薑花季之外，園方也搭配推出賞秋螢活動，為全台少見的生態觀察行程，目前火金姑出現的地點仍以浺瀜池畔為主，預估可持續至十月底。
林明賢說，根據觀測，現場火金姑數量約五百隻，以端黑螢、黃緣螢、台灣窗螢這三種最為常見，下午六點半起，將安排導覽人員帶隊探訪，也有機會看到山蟹、飛鼠、貓頭鷹等夜行性動物，適合親子同遊。
由於園區環境乾淨，夜裡還可觀察到螢光菇，如綠色精靈般，點綴在竹林間，林明賢強調，連同火金姑、野薑花，等於是三合一的遊賞行程，值得推薦。園方也以現採的野薑花入菜，推出當令的風味餐，邀請民眾品嚐，目前遊賞行程已開放報名，預約電話為06-5901063。
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