〈南部〉試辦高齡駕駛檢測 合格率僅7成3

2016-09-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高齡駕駛人開車先檢測將於明年上路，高雄區監理所今年試辦認知機能檢測，發現合格率僅七成三，凸顯高齡駕駛人確實有退化現象，成為車禍的高風險族群。

交通部有鑑於七十五歲以上汽、機車駕駛人車禍頻傳，將於明年一月一日須通過認知機能檢測，或醫院受檢並提出無罹患中度以上失智證明，才可換發有效期限二年的駕照。

高雄區監理所自今年五月迄今，選定老人活動中心等，針對滿七十五歲的高齡駕駛人，進行認知功能檢測，總計四百二十五人參加，有三百一十三人通過，比例佔七成三，未通過一百一十二人，比例佔二成六。

監理所表示，高齡駕駛人換照認知機能檢測有三個項目，包括對時間的正確認知能力、回復記憶思考的能力、測試判斷力與手腦並用能力等，施測不超過半小時。

監理所指出，尤以記憶測驗及手腦並用多人未過關，凸顯老人家機能退化，造成記憶力衰退，嚴重恐有失智現象，開車上路風險高，無法明確辨識方向，且手部協調能力不佳，容易釀成車禍。

監理所表示，台灣邁入高齡化社會，高齡駕駛人肇事率居高不下，屬車禍高風險族群，是道路危險性提升的警訊，由於尚在試辦期間，未通過認知機能檢測，目前不會回收駕照。