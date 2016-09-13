〈南部〉口足畫家高淑專 義賣畫作助殘

2016-09-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕口足畫家高淑專以殘助殘，捐出六幅口足畫，現場另揮筆二幅，義賣所得二十萬元，作為「脊椎損傷美人及鬥士選拔大會」選拔經費，她鼓勵脊椎傷友說：「老天爺是公平的，當祂把你關起一道門時，祂會幫你打開另扇窗。」

五十六歲的高淑專，年輕時擔任美容師，月收入高達十幾萬元，但二十五年前一場車禍，導致脊椎損傷，手腳都無法再恢復正常擺動。

更慘的是，此時前夫丟下她和年幼兒女，留下一百多萬元負債消失無蹤，讓她的人生跌入谷底。

雖然這輩子要坐輪椅，高淑專堅強走下去，夜以繼日的賣彩券，沒有週休也沒有過年，拉拔孩子長大，並參加第一屆心愛美人選拔大會，開始接觸畫畫。

高淑專說，畫畫讓她全神貫注，忘記全身的麻痛，用嘴巴一筆一畫，慢慢的勾勒出生命的色彩，也享受畫畫帶來的喜悅與肯定，更曾獲小英總統的召見。

據統計，全台目前有超過二萬三千名脊椎傷友，每年還以一千二百人增加，除了造成心靈創傷，也帶給家屬經濟負擔與心理壓力。

高淑專在「脊椎損傷美人及鬥士選拔大會」的愛心餐會上，分享自己的奮鬥故事，希望鼓舞脊椎傷友，找到人生的另外出口。