〈南部〉雪梨台灣日嘉年華 魯凱歌謠撼人心

2016-09-13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市茂林區茂林國小魯凱歌謠隊卅位師生，昨在「二○一六雪梨台灣日嘉年華會」上，用嘹亮動人的歌聲，以及台灣原民魯凱文化華麗服飾，讓在場許多華僑與澳洲民眾感動拭淚，成為場上最吸睛的團隊。

二○○九年聯合國教科文組織將魯凱下三社（茂林、多納和萬山）語言列為「瀕危語言」，間接促成魯凱歌謠隊的誕生。茂林國小魯凱歌謠隊有別於其他合唱團隊採用美聲式唱法，堅持採用傳統自然發聲法、用最貼近人心方式來傳唱歌謠，詮釋歌謠內的文化蘊意。

已連續三年蟬聯高雄市傳統歌謠比賽第一名的茂林國小魯凱歌謠隊，擁有全世界獨一無二的「濁口群」魯凱文化（依居住地域，將魯凱族分為三群─「大南群」、「隘寮群」與「濁口群」），學校所成立的魯凱歌謠隊，成為茂林國小最具代表的隊伍。

茂林國小魯凱歌謠隊今年受邀前往澳洲，參加澳洲台灣嘉年華舉辦的「2016Taiwan festival @ Chatwood」活動，卅位師生七日出發後，昨在活動現場展現精湛的演出。華麗的魯凱文化服飾，感動不少在場旅居多年的華僑，孩子們嘹亮動人的歌聲，讓人感動頻頻拭淚。