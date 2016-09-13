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〈南部〉月餅胸章 玩創意

2016-09-13

〔記者劉婉君／台南報導〕中秋節將屆，文創業者KUSO玩創意，開發月餅造型的胸章，結合知名廣告詞，搶搭中秋送禮潮，並將台灣地名與名人的名字結合，希望透過胸章，以趣味的方式，讓國內外遊客認識台灣地名。

藍晒圖文創園區進駐業者兔嵬子玩具，曾二度帶著台灣娃娃詩涵環島，拍下各地特色地標，行銷台灣，設計總監梁鈺最近再動腦發揮創意，開發出人名胸章，要用名人的名字，帶民眾一起認識台灣地名，有鹽水承旭、億載金城武、士林志玲、土城柏霖、宜蘭正龍等，推出以來，反應不錯。

另外，配合中秋節，還有應景的月餅禮盒，不同口味月餅圖案的胸章，搭配一句改編的知名廣告詞，例如「不放手，直到月餅到手」，保證沒有熱量，還可以猜猜究竟取自哪一個廣告。

梁鈺表示，將人名和地名結合，具有趣味性，也不會有地區的分化問題，在構思搭配時，必須慎選適合的對象，例如曾受到天災傷害的地區，角色悲情或形象不佳的人，都不在KUSO的選項中。

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  • 應景的月餅胸章禮盒，每一個都搭配一句改編的經典廣告台詞。（記者劉婉君攝）

    應景的月餅胸章禮盒，每一個都搭配一句改編的經典廣告台詞。（記者劉婉君攝）

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