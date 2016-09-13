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〈南部〉夫妻載著「愛心饅頭」 環島39天

2016-09-13

〔記者蔡文居／台南報導〕家住台南永康，以賣肉粽為生的林波與靳寶儀夫妻，帶著愛狗Money、開著小貨車，載著做饅頭的工具，八月五日自台南出發，環島做饅頭給育幼院或兒童之家的院生品嚐，夫婦倆歷經卅九天，昨天回到台南，並前往最後一站瑞復益智中心，與瑞復的大小天使一起做饅頭，看到小朋友開心地享用他們的手工愛心饅頭，覺得再辛苦也值得了。

林波夫婦除肉粽外，也製作手工饅頭。他們說，一對兒女都已長大就業，因此有多餘的時間，可以回饋社會，讓弱勢小朋友也有機會吃到他們做的手工饅頭。

他們說，一直在思索人生的意義，因此決心做一件不一樣的事，去年首度開啟做饅頭的環島之旅，才發現收穫最大的是自己。因去年只利用十三天環島，時間很趕，今年則延長為卅九天，時間就不會那麼趕，有時一天可去兩個地點。

夫妻倆在環島期間，晚上就睡車上，然後到各縣市的育幼院或兒童之家做饅頭。昨天上午抵達第四十四站終點站︱瑞復益智中心，教導瑞復的大小天使一起做饅頭，熱騰騰的地瓜、九層塔饅頭出爐後，現場也響起歡呼聲。

夫妻倆還透過通訊軟體群組，邀集好友一起做公益，請好友捐款給瑞復，他們則以饅頭回饋，讓愛得以循環下去。

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  • 林波與靳寶儀在環島最後一站瑞復益智中心，與瑞復的大小天使一起做饅頭。（記者蔡文居攝）

    林波與靳寶儀在環島最後一站瑞復益智中心，與瑞復的大小天使一起做饅頭。（記者蔡文居攝）

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