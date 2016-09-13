| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉相揪迺菜市 傳統市場送好禮

2016-09-13

〔記者王涵平／新營報導〕提升市場買氣，南市經發局十五日起舉辦「2016相揪．臺南迺菜市」系列活動，消費滿百元就可參加抽獎，有機會獲得液晶電視等大禮。

南市經濟發展局昨日邀集業者共同行銷，副局長殷世熙表示，活動期間自九月十五日至十一月六日，十一月七日舉辦「特獎及加碼禮抽獎活動」，兌獎期限到十一月十五日，十一處市場接力舉辦，消費者在參與活動的市場攤鋪位消費滿百元，即贈摸彩券一張，單筆交易至多贈十張摸彩券，可參加於各市場摸彩日之第一重抽獎，獎品包括液晶電視、雙門變頻冰箱、超音波不鏽鋼單槽洗衣機、旋轉烤籠電烤箱、隨行杯果汁機、高級保溫杯、腳踏車及購物金等。

十一月七日邀集配合市場自治會會長進行第二重抽獎，抽出特獎電動機車，及增加獎如平板電腦、節能熱水壺等，歡迎民眾踴躍參加。

十一處市場為新營市一市場、鹽水觀光美食城、東菜市場、沙卡里巴、永康市場、西門淺草青春新天地、西港市場、新市市場、佳里中山市場、開元市場、學甲市場。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》因果苦果

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈南部〉相揪迺菜市 傳統市場送好禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.