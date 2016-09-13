〈南部〉光雕拚觀光 七股溪橋爭取造亮點

2016-09-13

〔記者楊金城／七股報導〕台六十一線西濱快速道路台南七股溪橋正在施工，地方爭取打造七股光雕景觀橋，在橋上增設藝術照明系統，為地方拚觀光。西濱南區工程處處長賴明煌說，樂觀其成，但景觀橋的照明須對生態環境的衝擊降至最低，並由地方維護管理。

各方樂觀其成 但卡在誰來維管

市議員陳朝來昨天邀集公路總局西濱南工處、台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區管理處、市府、公所和七股觀光膠筏業者開協調會，大家都樂觀其成，只是誰來負責維護管理？大家的意願都不高。

因景觀橋位在海邊，海風和鹽分都會讓景觀橋藝術照明受損，粗估一年維管費最少四十二萬元，讓地方接管維護都卻步。

陳朝來說，爭取台六十一線七股溪景觀橋實現，可為七股地方拚觀光，成為台灣最漂亮的公路景觀之一，媲美澳洲港灣大橋，人潮一定會進來，值得努力爭取。協調會決議下月由南市觀光局再召開協調會協商。

台六十一線西濱快速道路是全台唯一尚未完工的快速道，目前通車到七股交流道，七股交流道到曾文溪北邊的七股九塊厝交流道約七公里路段，由西濱南工處負責新建工程，雖然遇到七股鹽埕里民抗爭，南工處希望透過溝通，能趕在明年七月完工通車。

其中全長四百廿公尺的七股溪橋跨越七股溪進入七股潟湖的河口，工程費高達約七億元，採長跨距一百五十米的大橋，在夕陽西下時呈現十分美麗的景觀，七股溪橋如果能變身景觀橋，入夜後又是另一美景。

通過濕地 要克服生態保育問題

賴明煌說，七股光雕景觀橋的照明經費約二千五百萬元，向中央爭取應無問題，但因景觀橋通過濕地生態高敏感區，只要能克服生態保育問題及誰管理維護，西濱南工處樂見其成。

賴明煌指出，七股溪光雕景觀橋未來燈光照明設計須避免如「貓仔間」（特種行業）的色彩。負責規劃七股溪橋的台灣世曦工程顧問公司調查過候鳥生態，指出燈光設計將朝藝術的浪漫氛圍方向，並設定是人類看得到、鳥類看不到的光波長，初算是六百至六百八十奈米。