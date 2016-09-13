〈南部〉【台南議長補選】民進黨團推賴美惠參選 跑票就開除

2016-09-13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長因前議長李全教被判當選無效，議長出缺將進行補選，南市議會民進黨團昨天召開記者會，共推前議長賴美惠參選，民進黨團展現團結氣勢，高喊「團結為台南！賴美惠當選！」黨團總召林宜瑾表示，黨團以民主方式共推賴美惠參選議長，黨團成員若未投出有效票，將一律開除黨籍。

代理議長郭信良表示，市議會將於九月十九日上午十點進行王峻潭遞補宣誓。這次定期大會預定在十月五日召開，而補選議長的臨時會時間預定為九月廿七至廿九日期間擇一天舉行，並於九月廿日召開程序委員會確認定期大會及臨時會日期。

民進黨團昨天祭出甲級動員令召開黨團大會進行最後溝通與討論，取得黨團成員一致共識，確定提名賴美惠參選議長。

賴美惠感謝黨團成員的共同推舉，她表示，除民進黨團廿六席外，還要向外爭取二至三席才能勝選，現在已獲得無黨籍議員謝財旺的支持，另一位無黨籍議員趙昆原則表達如果民進黨以民主方式產生議長人選，將會全力支持，未來也將繼續爭取更多議員的支持。

林宜瑾表示，黨團成員含即將遞補的王峻潭共廿六席，昨天全數出席，決議共推賴美惠參選，同時也決議臨時會當天一致要求必須辦理補選，希望第一輪就過半當選。

她強調，這次議長補選也是首次採用「李全教條款」，率先以「記名投票」選出議長，民進黨團必須對得起選民，禁不起任何一票有閃失。在下次臨時會，黨團對於黨籍成員有兩大約束，第一是支持議長補選、第二是支持賴美惠選議長，違反上述決議者將祭出黨紀開除黨籍。

南市議會目前有五十五席，賴美惠這次代表民進黨參選議長補選，若能再爭取二席議員的支持，即可達過半廿八席，回鍋再擔任議長。被點名會支持賴美惠的謝財旺和趙昆原，昨天無法聯絡上。

國民黨團︰是一人參選的假民主

民進黨台南市議會黨團推出前議長賴美惠代表民進黨參加議長補選，市議會國民黨團昨天抨擊說，這是一人參選的假民主，並指控台南市長賴清德介入議長補選，讓民主蒙羞，國民黨團將會在定期黨團大會中積極研擬對策以為因應。

民進黨團︰以民主方式產生人選

林宜瑾表示國民黨說法離譜好笑，如此批判很無聊，就好像是知道自己已經輸了，民進黨要如何推人選，是民進黨的家務事，民進黨以民主方式產生人選，也願接受社會檢驗，國民黨應該思考如何推出候選人，與民進黨競爭才對。