| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂來勢洶洶 牡丹水庫急放水 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉強颱南撲 賴清德決提前返國坐鎮

2016-09-13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德於九月六日啟程訪美，因強烈颱風莫蘭蒂可能直撲台灣，賴清德決定提早返國，將提早二天於今天清晨返抵國門。

今進市府辦公

市府新聞處長許淑芬表示，賴清德原預計九月十四日返國，班機已更改為九月十二日一點半（當地時間）的飛機，預計九月十三日清晨五點十分返回台灣，當天一早賴清德就會進市府辦公。

賴清德於九月六日啟程訪美，當天台南因豪大雨，部分地區積淹水，引起國民黨議員批評要求他立刻返國。不過，市府強調決策無距離，加上積淹水也很快消退，賴清德便繼續他的訪美行程，拜會加州州長參選人江俊輝等人，並按照原計畫返台，但這次因颱風關係，賴清德決定提早二天返國坐鎮指揮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 莫蘭蒂颱風 賴清德 颱風
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》因果苦果

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈南部〉強颱南撲 賴清德決提前返國坐鎮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.