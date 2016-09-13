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〈南部〉強颱逼近 蚵、柚農忙搶收

2016-09-13

〔記者楊金城／麻豆報導〕強颱莫蘭蒂直撲台灣而來，麻豆文旦早已採收完畢不用怕，紅文旦和白柚則是剉咧等，柚農昨天趕緊搶收紅文旦，避避風頭，白柚則要到下月初才能採收，面臨危機，只能加強綁牢柚樹抗風，減少落果，柚農李勇進說，該做的護柚措施都做了，聽天由命。

七股潟湖和北門潟湖出產的牡蠣，因蚵農為趕秋節烤蚵旺季，這幾天都忙著採收帶殼牡蠣出貨，昨天再搶收牡蠣，比較憂心大潮遇上強颱，暴潮恐損壞潟湖內的蚵架造成牡蠣損失。

白柚僅七成熟只能護樹

麻豆區長林振祿昨天巡視防颱措施，也到紅文旦和白柚柚園關心，他說，麻豆文旦採收後，目前麻豆種植紅文旦約卅公頃，白柚多達一百卅公頃，已近成熟的紅文旦可以在颱風來前搶收，白柚目前僅七成熟，又不能搶收，只能加強綁牢柚樹樹枝防強風造成落果。

紅文旦已成熟可搶收

柚農陳純仁栽種的紅文旦已成熟，上週採收完成，柚農郭彥宏和小埤里產銷班班長施新侑都在昨天搶收紅文旦，施新侑說，麻豆的紅文旦最近就會採收，颱風只是讓柚農提早採收，品質和風味不減。

麻豆白柚與文旦齊名，李勇進在安業里種植約一甲地白柚，他採無毒的自然農法栽種，一棵白柚樹可生產六百到一千顆白柚，眼看強颱來襲，他說，農民辛苦一整年，盼的就是這一季採收，希望天公伯疼惜柚農，不要造成農損。

種植白柚的柚農，採用鋁管和木條支撐樹枝並綁牢以加強抗風能力，免得強風造成落果，李勇進說，柚園周邊也可以建築圍牆加強抗風，該做的護柚措施都做了，也只能聽天由命。

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  • 麻豆柚農為白柚以鋁管和木條支撐枝幹，避免強風造成落果。（記者楊金城攝）

    麻豆柚農為白柚以鋁管和木條支撐枝幹，避免強風造成落果。（記者楊金城攝）

  • 強颱來襲，麻豆柚農搶收紅文旦。（記者楊金城攝）

    強颱來襲，麻豆柚農搶收紅文旦。（記者楊金城攝）

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