| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉中秋假期怕塞 預測報你知

2016-09-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中秋連假到來，將湧現大量返鄉及出遊車潮，造成部分路段及觀光景點周邊塞車，高市交通局昨彙整歷年車流資料，公布中秋假期易塞車路段與時間預測，建議民眾避開。

交通局指出，今年中秋連假期間，預估西子灣、旗津地區每天下午四點至晚間，及連假最後一天的上午十點至下二點最壅塞。

佛光山、壽山及旗山美濃地區，預估每天上午十點至十二點最易出現車潮；義大世界於上午十點至下午二點、下午四點至晚間七點容易壅塞。

交通局強調，哈瑪星地區配合輕軌施作工程，已於臨海新路及蓬萊路中央兩線道佈設施工圍籬，大客車也全面禁止進入哈瑪星，建議民眾減少開車前往。

在市區各百貨商圈附近，包含漢神巨蛋、新崛江商圈、三多商圈、大魯閣草衙道及夢時代周邊，預估四天連假的每天下午、晚餐時段，也容易出現車潮及人潮。

高速公路周邊幹道部分，中秋連假首日，預計大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向，於下午四點至晚間七點最壅塞，九月十六日起壅塞時段預計提前至下午二點至五點；此外，假期前一天的中午過後，高速公路周邊幹道將出現車潮。

交通局提醒，即時路況可利用「高雄任我行」APP、「高雄市即時交通資訊網」查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》因果苦果

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈南部〉中秋假期怕塞 預測報你知


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.