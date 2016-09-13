〈南部〉中秋假期怕塞 預測報你知

2016-09-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中秋連假到來，將湧現大量返鄉及出遊車潮，造成部分路段及觀光景點周邊塞車，高市交通局昨彙整歷年車流資料，公布中秋假期易塞車路段與時間預測，建議民眾避開。

交通局指出，今年中秋連假期間，預估西子灣、旗津地區每天下午四點至晚間，及連假最後一天的上午十點至下二點最壅塞。

佛光山、壽山及旗山美濃地區，預估每天上午十點至十二點最易出現車潮；義大世界於上午十點至下午二點、下午四點至晚間七點容易壅塞。

交通局強調，哈瑪星地區配合輕軌施作工程，已於臨海新路及蓬萊路中央兩線道佈設施工圍籬，大客車也全面禁止進入哈瑪星，建議民眾減少開車前往。

在市區各百貨商圈附近，包含漢神巨蛋、新崛江商圈、三多商圈、大魯閣草衙道及夢時代周邊，預估四天連假的每天下午、晚餐時段，也容易出現車潮及人潮。

高速公路周邊幹道部分，中秋連假首日，預計大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向，於下午四點至晚間七點最壅塞，九月十六日起壅塞時段預計提前至下午二點至五點；此外，假期前一天的中午過後，高速公路周邊幹道將出現車潮。

交通局提醒，即時路況可利用「高雄任我行」APP、「高雄市即時交通資訊網」查詢。