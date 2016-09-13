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〈南部〉工業區重車分流 新園五房村將闢外環道

2016-09-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏六三線道路狹窄，新園工業區的重車卻仰賴該路進出，影響新園鄉五房村交通及道安甚鉅，屏東縣政府已徵收外環道預定佔地約半公頃的土地及地上物，投入一億三千餘萬興建外環道，預計明年六月可完工。

雙園大橋遭莫拉克風災沖毀後的重建急促，未設置匝道聯絡屏六三線，大橋引道貫穿五房村，居民上下雙園大橋皆需繞道，新園工業區的重車也頻繁出入，而該路段彎曲狹窄，險象環生。

新園鄉公所表示，該路段車流量已非現有道路可負荷，且易發生事故，居民盼望解決亂象多年，新闢道路後，可大幅改善交通。

該新闢道路從五房橋南側，沿五房排水右岸向東南而行，終點銜接台十七線與義仁路口雙園大橋引道東端交叉路止，路寬十二公尺，長約一．五公里，作為新園工業區至雙園大橋間主要聯絡道路。

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  • 縣道穿越橋下，成為五房村交通瓶頸。（記者陳彥廷攝）

    縣道穿越橋下，成為五房村交通瓶頸。（記者陳彥廷攝）

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