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〈南部〉核安演習登場 首度龍鑾潭取水

2016-09-13

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕核三廠演昨天進行核安第二十二號演習實兵演練，下午發佈電廠因震災喪失所有電源，影響反應爐冷卻系統，首度派水庫車前往龍鑾潭取水，並調派直升機吊掛發電機進廠，夜間也進行灑水及電源車運作，過程逼真。

夜間灑水 過程逼真

核安演習首日，核三廠模擬恆春地區受規模六點五的強震，兩部機組自動安全停機，由於廠外電源因強震影響而喪失，原由緊急柴油發電機供電，維持機組、冷卻設備正常運轉，但一號機緊急柴油發電機B台異常跳脫，進入「緊急戒備事故」狀態。

廠方表示，演習中，一號機僅剩A台緊急柴油發電機提供電力狀況，依程序規定進入「緊急戒備事故」，除了由外地以直升機吊掛移動式發電機執行「異地異廠」支援，並首度以四部消防水庫車前往附近的龍鑾潭取水。

罕見的夜間演習，則模擬最艱困的「喪失所有廠內外電源及緊急柴油發電機」，廠方引接，則模擬燃料廠房毀損，利用消防車及室外消防栓對燃料廠房結構外部進行噴灑。

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  • 昨天核安演習，首度派水庫車前往龍鑾潭取水。（記者蔡宗憲攝）

    昨天核安演習，首度派水庫車前往龍鑾潭取水。（記者蔡宗憲攝）

  • 核三廠進行核安第22號演習實兵演練。 （記者蔡宗憲攝）

    核三廠進行核安第22號演習實兵演練。 （記者蔡宗憲攝）

  • 直升機吊掛發電機進廠。（記者蔡宗憲攝）

    直升機吊掛發電機進廠。（記者蔡宗憲攝）

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