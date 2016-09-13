〈南部〉強颱逼近 中秋假期東琉線恐不開

2016-09-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕颱風莫蘭蒂昨天下午轉為強颱，台灣風雨最強時間預估為正逢大潮的週三、週四，東港小琉球航線昨天雖有接到零星退票，但和民宿包套的套票仍未有大動作退票，今天預計照舊航行。

中秋連假小琉球民宿房間在暑假末期早就一訂而空，旅遊業者是摩拳擦掌迎接暑假後的旺季，不過現在卻傳來莫蘭蒂颱風升為強颱，更擔心直撲屏東。

受颱風外圍環流影響，昨天屏東傍晚就降下大雨，不過台灣西部海域受影響尚不明顯，今天東琉線兩條航線都預計仍將航行，但下午就會進行防颱準備，兩家民船之一的泰富輪宣布週三、四停航。

泰富輪週三、四停航

適逢中秋連假卻受氣候影響，讓島上旅遊相關業者相當苦惱，昨天雖尚未湧現退訂電話，但隨著交通船不開，中秋節前夕恐將湧現退訂潮。

屏東縣政府指出，莫蘭蒂颱風雨勢將相當劇烈，且又逢秋節期間大潮，呼籲沿海地區民眾應提防長浪及排水不易，民眾可經由氣象局查詢颱風動態，或致電一六六及一六七查詢。

中秋節不少鄉鎮公所都有舉辦中秋聯歡晚會，但強碰颱風風雨只好延期，林邊鄉公所原定週四晚間舉辦的「光采林邊暨水資源宣導」延至週日，佳冬鄉公所原定週三的晚會則也延期至週六。