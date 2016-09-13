〈南部〉劉櫂豪賞新機 籲加強離島飛安

2016-09-13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東離島航線從十一月十一日起即將加入新飛機營運，立委劉櫂豪關心新飛機未來營運安全與審查進度，到台東航空站瞭解審查作業，進入機艙試坐，希望關單位做好把關，在確保台東離島航線的安全下提升服務品質。

劉櫂豪表示，德安航空依照新營運計畫將引進四架DHC6-400型十九人座航空器，民航局為確保營運安全針對該機型之航務、機務進行五階段審查作業，目前已進行至第四階段審查。

劉櫂豪說明，目前德安航空有三架多尼爾型飛機，且僅二架投入營運，而德安除了台東蘭嶼、綠島航線外，尚經營澎湖七美、望安等三條航線，導致運能大減，綠島、蘭嶼的航班運能受限面臨減班之苦。未來新飛機投入營運後，蘭嶼航線將恢復每日八班、綠島恢復每日三班，確保鄉親返鄉能更順利。