〈南部〉大閘蟹晚熟 好吃要等到國慶

2016-09-13

〔記者張存薇／台東報導〕中秋節就要到了，不少饕客引頸期盼品嘗本土大閘蟹，不過今年因為天氣太熱，蟹黃、蟹膏還未飽滿，今年中秋節確定無法吃得到，只能再等等。

成功鎮大閘蟹業者蔡賢男說，去年中秋節大閘蟹夠飽滿、所以可以邊賞月邊品蟹，今年已有不少死忠顧客頻頻詢問，但因最近幾個月天氣過熱、冷鋒下不來，多數大閘蟹還在最後一次脫殼階段，現在雖有少許蟹黃、蟹膏，但還不飽滿，預計廿五日後才能宅配，國慶日前後則進入最肥美好吃階段。

中秋節吃不到大閘蟹，還要擔心颱風莫蘭蒂攪局，蔡賢男無奈的說，因為引用山泉水養殖，大閘蟹比較健康有活力，但七月初尼伯特颱風把引水管線全部吹走，修了兩天，且濁水造成部分大閘蟹「陣亡」，這次又碰到颱風，只能「挫咧等」，希望颱風災情不要太大。

至於價格部分，蔡賢男表示，今年台東大閘蟹養殖場從七場減為五場，苗栗等西部縣市也有不少棄養，因此預估供應量比去年少一、兩成，價格也會稍為上揚。