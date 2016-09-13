〈台北都會〉非洲野驢的故事 動物保母講古
2016-09-13
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園沙漠動物區去年透過歐洲瀕危物種計畫（ＥＥＰ），引進保育等級在自然生態保育聯盟（ＩＣＵＮ）中列為極度瀕危（Critically Endangered）的「非洲野驢」，有著驢一般的叫聲，腳卻像斑馬一樣有條紋，奇特的長相總讓人好奇。九月至十月期間，動物保母講古（Keeper’s Talk），主題特別選定「新朋友開啟新視野—保育物種習性與適應」，每週五上午十時四十五分，保育員都會在沙漠動物區和大家分享瀕臨絕種非洲野驢的故事。
目前全球登記有案、圈養的非洲野驢共有二六三隻，此次台北市動物園引進三隻，分別為一公兩母；由於非洲野驢屬馬科動物，個性比較容易緊張，去年抵達台灣，動物園立刻責成同仁進行親訓任務，幫助非洲野驢適應新環境。非洲野驢生活在石礫沙漠環境，為提升空間利用效能，並展現混種生活的意象，動物園選擇讓同樣生活在沙漠地區，同樣是被ＩＵＣＮ列為極度瀕危動物的弓角羚羊，一起使用同一個展場。
非洲野驢主要分布於衣索匹亞及厄利垂亞南邊的乾旱區域，因獵捕壓力，棲地、水源、食物來源與通路持續縮減，甚至可能和人類圈養的家驢雜交等衝擊，粗估在原棲地約只剩不及六百頭，動物園積極參與國際動物保育，建立起亞洲第一個非洲野驢的衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險。
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