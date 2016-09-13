| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉非洲野驢的故事 動物保母講古

2016-09-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園沙漠動物區去年透過歐洲瀕危物種計畫（ＥＥＰ），引進保育等級在自然生態保育聯盟（ＩＣＵＮ）中列為極度瀕危（Critically Endangered）的「非洲野驢」，有著驢一般的叫聲，腳卻像斑馬一樣有條紋，奇特的長相總讓人好奇。九月至十月期間，動物保母講古（Keeper’s Talk），主題特別選定「新朋友開啟新視野—保育物種習性與適應」，每週五上午十時四十五分，保育員都會在沙漠動物區和大家分享瀕臨絕種非洲野驢的故事。

目前全球登記有案、圈養的非洲野驢共有二六三隻，此次台北市動物園引進三隻，分別為一公兩母；由於非洲野驢屬馬科動物，個性比較容易緊張，去年抵達台灣，動物園立刻責成同仁進行親訓任務，幫助非洲野驢適應新環境。非洲野驢生活在石礫沙漠環境，為提升空間利用效能，並展現混種生活的意象，動物園選擇讓同樣生活在沙漠地區，同樣是被ＩＵＣＮ列為極度瀕危動物的弓角羚羊，一起使用同一個展場。

非洲野驢主要分布於衣索匹亞及厄利垂亞南邊的乾旱區域，因獵捕壓力，棲地、水源、食物來源與通路持續縮減，甚至可能和人類圈養的家驢雜交等衝擊，粗估在原棲地約只剩不及六百頭，動物園積極參與國際動物保育，建立起亞洲第一個非洲野驢的衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險。

廣告
  • 動物保母講古（Keeper’s Talk），每週五上午10時45分，保育員都會在沙漠動物區分享瀕臨絕種非洲野驢的故事。（台北市立動物園提供）

    動物保母講古（Keeper’s Talk），每週五上午10時45分，保育員都會在沙漠動物區分享瀕臨絕種非洲野驢的故事。（台北市立動物園提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
馬場町野炊又蓋廁 受難者遺族怒了

「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者；近年來，水利處開放中秋連假在此野炊，今年水利處在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈台北都會〉非洲野驢的故事 動物保母講古


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.