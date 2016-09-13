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〈台北都會〉北市公宅弱勢保障比例 低收保留10％

2016-09-13

調高為30％ 其中20％採評點制

〔記者何世昌／台北報導〕《住宅法》今將送立法院審議。送審前夕，北市府在晶華酒店舉辦「居住正義論壇」討論住宅社福政策。社會局長許立民表示，北市公宅弱勢保障比例自十％調高為卅％，且弱勢排序出爐：十％保留予低收入戶、餘廿％採評點制供住宅法規定之弱勢身分別入住。針對租金補貼如何調整，則由與談專家學者提出想法供施政參考。

許立民表示，去年北市府內達成共識，弱勢保障比例自十％調高成卅％。弱勢定義比照《住宅法》規範，除了常見的低收入戶、育有三名以上未成年子女、身心障礙者、六十五歲以上老人、原住民等五類，另也包含特殊境遇家庭、未滿廿五歲，因安置於教養機構或寄養家庭結束安置無法返家者、家庭暴力或性侵受害者、感染HIV或罹患愛滋病者、災民、街友等六類。

針對提高到卅％後，弱勢入住如何排序？許立民說，四月至七月舉行系列公宅預備會議、公民論壇及共識會議，最後拍板十％提供予低收入戶入住，採抽籤制；餘廿％採評點制，提供予老人、身障及單親等身分弱勢者入住。

社會局綜合規劃科長林淑娥補充，評點制概念類似「加權」，首先以申請人家庭為單位計分，其次納入個人計分，總分高者得優先入住。家庭暴力或性侵受害者、單親或隔代教養等特殊境遇家庭、感染HIV者等加三分；原住民家庭加五分；中低收入戶、近貧戶等經濟弱勢家庭加七分。

租金補貼調整 邀學者提建言

至於租金補貼如何調整？許立民邀請學者提出想法。國立台灣師範大學社工所教授王永慈建議，租金補貼納入飲食費、教育費。統計分析顯示，房租與飲食費用、教育支出呈高度負相關，亦即，中、低收入戶房租愈高，愈會犧牲飲食及教育費用，致使生活品質下降、社會流動機會更渺茫。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信則說，現行社會福利是互斥的，「領這個，就不可以申請那個」。套用在公宅，一旦弱勢入住公宅則不能領有租金補貼，因此若設計「差額租金補貼」可彌補現行制度缺憾。

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  • 台北市公宅弱勢保障比例自10％調高為30％。圖為興隆公宅一期。（記者何世昌攝）

    台北市公宅弱勢保障比例自10％調高為30％。圖為興隆公宅一期。（記者何世昌攝）

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