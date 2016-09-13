〈台北都會〉住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅
〔記者張凱翔／台北報導〕北市府配合蔡英文政府八年廿萬戶社宅政策，推出「包租代管換租公共住宅」，推行老人住進公共住宅、將原房屋包租代管轉租給弱勢族群。台北市都發局長林洲民昨表示，包租代管房子會朝「免徵」房屋稅和地價稅方向規劃。具體政策實施時間，將視行政院版「住宅法」在立院審查情況而定。
都發局分析，台北市人口邁向超高齡化，卻有四十五％的房子是不適合老人居住的四、五樓無電梯公寓，與其讓行動不便的老人坐困不宜居的房子，不如讓政府將房屋包租代管釋出給需要的人，老人則換租到新建的智慧高齡健康公宅中。「包租代管換租公共住宅」流程為，政府接手原屋全包修繕、管理、出租事宜，再將整理好的房子優先租給弱勢族群。原屋主住進公宅後，可從原屋收取租金，還能將原房子抵押給公庫銀行申請逆向抵押貸款，增加生活費。
至於抵押給政府的房子會不會在老人往生後被銀行沒收？合庫協理陳寬祺說明，只要繼承人還清債務就會把房子還給子孫，就算繼承者一時無法還，也可另外貸款、以貸養貸繼續持有房子。如果屋主特別長壽，使生活費（即貸款）超過房屋價值，貸款者作為公庫銀行將會專案處理，不會直接趕走老人。
行政院版本的住宅法修正草案規定，只要加入興辦社會住宅或是包租代管，都可享有房屋稅、地價稅、綜所稅相關稅賦減免；房屋稅將只徵一．二％或全免，地價稅徵二％或全免，綜所稅則享有一萬元免稅額度。房屋稅與地價稅屬於地方稅，減免或徵收幅度由地方政府主管機關決定，林洲民表示，會朝「免徵」方向規劃。
內政部次長花敬群說明，一個月收一萬五房租，可先扣掉一萬元免稅額度，僅剩五千元要扣稅；政府不但保障房東能夠穩定收租，還提供每年一萬元修繕津貼，在房屋保險費用也會提供協助，對房東是有誘因的。加入包租代管地價稅跟非自用差五倍以上，是另外一個促使房東加入的誘因。
看更多！請加入自由時報粉絲團
「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者；近年來，水利處開放中秋連假在此野炊，今年水利處在…
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工
- 藍委靜坐抗議林全 王金平缺席
- 《新雷鳥神機隊》 拯救台北市民
- 伍雷納尬贏前田 差一人次就完封
- 小小瑜出道將屆滿10年 叩謝「不嫌棄小圓臉」
- 世界第一高橋完成合龍 垂直高達565公尺
- 加泰隆尼亞爭獨立 80萬人上街怒吼
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 警備勤殺人自轟 桃園警局長自請處分
- 跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
- 賀陳旦：協助開拓更多客源
- 綠島今明停航 2中客堅持搭船遊玩
- 美利堅小姐 阿肯色佳麗 機智奪冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism industry protests in Taipei
- 強颱莫蘭蒂發陸警 鄭明典：颱風尚無減弱跡象
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉天呀，ＮＣＣ公然恐嚇媒體！？
- 全國文化機關主管會報 文資保存議題熱
- 蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師
- 尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
- MLB》季末「無生還」? 南韓大魔神列每日觀察名單
- 冠軍教頭帶經典賽 聯盟︰4隊有共識
- 圓山董事長 前立委張學舜接任
- 颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉
- 中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 莫蘭蒂變胖 吳德榮：今年最強颱風
- 演藝世家變性女星 驚傳過世
- 共振太擾民 台64線十月試行車牌辨識舉發大車
- 竹縣客語資源回收歌 台3線6鄉鎮隨車播放
- 美菲雙邊會談取消 杜特蒂嗆：是我不鳥歐巴馬
- 《台股青紅燈》樂陞只有受害者？
- MLB》傷癒復出！陳偉殷下週可望登板戰國民
- 〈旅遊的滋味〉台北私房祕境──蘆洲微風運河
- 林俊頴／美麗新世界
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
- 一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
標題：〈台北都會〉住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email