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〈台北都會〉住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅

2016-09-13

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府配合蔡英文政府八年廿萬戶社宅政策，推出「包租代管換租公共住宅」，推行老人住進公共住宅、將原房屋包租代管轉租給弱勢族群。台北市都發局長林洲民昨表示，包租代管房子會朝「免徵」房屋稅和地價稅方向規劃。具體政策實施時間，將視行政院版「住宅法」在立院審查情況而定。

都發局分析，台北市人口邁向超高齡化，卻有四十五％的房子是不適合老人居住的四、五樓無電梯公寓，與其讓行動不便的老人坐困不宜居的房子，不如讓政府將房屋包租代管釋出給需要的人，老人則換租到新建的智慧高齡健康公宅中。「包租代管換租公共住宅」流程為，政府接手原屋全包修繕、管理、出租事宜，再將整理好的房子優先租給弱勢族群。原屋主住進公宅後，可從原屋收取租金，還能將原房子抵押給公庫銀行申請逆向抵押貸款，增加生活費。

至於抵押給政府的房子會不會在老人往生後被銀行沒收？合庫協理陳寬祺說明，只要繼承人還清債務就會把房子還給子孫，就算繼承者一時無法還，也可另外貸款、以貸養貸繼續持有房子。如果屋主特別長壽，使生活費（即貸款）超過房屋價值，貸款者作為公庫銀行將會專案處理，不會直接趕走老人。

行政院版本的住宅法修正草案規定，只要加入興辦社會住宅或是包租代管，都可享有房屋稅、地價稅、綜所稅相關稅賦減免；房屋稅將只徵一．二％或全免，地價稅徵二％或全免，綜所稅則享有一萬元免稅額度。房屋稅與地價稅屬於地方稅，減免或徵收幅度由地方政府主管機關決定，林洲民表示，會朝「免徵」方向規劃。

內政部次長花敬群說明，一個月收一萬五房租，可先扣掉一萬元免稅額度，僅剩五千元要扣稅；政府不但保障房東能夠穩定收租，還提供每年一萬元修繕津貼，在房屋保險費用也會提供協助，對房東是有誘因的。加入包租代管地價稅跟非自用差五倍以上，是另外一個促使房東加入的誘因。

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