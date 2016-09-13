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〈台北都會〉每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效

2016-09-13

六月迄今僅1件招租

〔記者何世昌／台北報導〕北市都發局為提供弱勢租屋，二○一四年推出「北市空閒住宅政府代租代管計畫」，並委由財團法人崔媽媽基金會辦理「台北市租屋服務平台」。記者實際操作，現僅一件位在士林三房公寓招租（見圖，取自租屋服務平台）。都發局解釋，房東考量透過平台出租房屋會增加稅賦，若租予弱勢，收租不穩定且可能衍生糾紛，成效有限。

根據「北市空閒住宅政府代租代管計畫」，位在北市合法建物（非頂加、商辦）、每月租金低於一萬八千元，且願意租予《住宅法》定義的弱勢身分，即可委由「台北市租屋服務平台」團隊代理管理租賃事宜，但不會向房東收取託租仲介費、契約公證免公證費、代管免服務費。

「台北市租屋服務平台」也提供房客刊登「承租需求」，並協助媒合。但政策二○一四年上路迄今，效果有限，每月媒合件數僅個位數，甚至掛零。

記者實際操作，今年六月迄今僅一件三房公寓招租，截至昨晚，該物件雖已有九百餘人次點閱率，但尚未媒合成功。根據其刊登資料，該物件是位在三樓的四層樓公寓，權狀廿五．八五坪、三房一廳一衛，每月租金一萬五千五百元。

都發局：屋主考量增稅

對此，都發局坦言效果未如預期，根據平台業者反映，空閒住宅屋主除考量透過平台出租房屋將增加稅賦外，房東不願出租閒置空屋予較弱勢之民眾之癥結係對於租金收取、租屋過程麻煩及可能衍生租屋糾紛等疑慮甚深。

都發局建議，有鑒於「台北市租屋服務平台」經驗，中央若要推「包租代管」，可提供房東稅賦減免，藉此提高誘因。

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  • 「台北市租屋服務平台」效果有限，現僅一件位在士林三房公寓招租。（取自租屋服務平台）

    「台北市租屋服務平台」效果有限，現僅一件位在士林三房公寓招租。（取自租屋服務平台）

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標題：〈台北都會〉每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效


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