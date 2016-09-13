〈台北都會〉《獲兒童友善市場獎》 設遊憩區 逛三峽市場家長安心

2016-09-13

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市市場處昨天頒發一○五年「好市金讚獎」，今年共有廿座市場及四十六位攤商獲獎，首次增加「兒童友善市場」項目，針對市場防撞、防滑，以及是否設置哺乳室、遊憩區等兒童友善設施進行評比，讓家長帶小孩逛市場時更加安心。

市場處副處長何國誠表示，過去許多市場的地板濕滑，也容易會有尖角，一不小心就會受傷，不適合帶小朋友一起上街買菜；今年市府增加的兒童友善市場獎，讓小朋友擔任評審，實際到各個市場走一趟，選出對他們最友善的市場。

三峽市場今年同時獲得楷模組優勝及兒童友善市場獎，自治會長李志信表示，為了打造親子友善環境，三峽市場跟市場處密切配合，在市場內開闢一塊兒童遊憩區，「有擺放一些搖搖馬、軟墊，讓家長帶小孩來，不會覺得很無聊」。

新北市長朱立倫表示，金讚獎今年邁入第五屆，每年都邀請市場間彼此競爭，讓市場更加進步；而今年加入兒童友善市場項目，改善菜市場環境，讓孫子、孫女也可以跟著祖父母到市場享受天倫之樂。