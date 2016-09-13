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〈台北都會〉非營利幼兒園 收費平實免抽籤

2016-09-13

〔記者張安蕎／新北報導〕教育局推動非營利幼兒園，近期已陸續成立三峽安溪、三峽龍埔、中和北山、土城海工等非營利幼兒園，本學年度將再成立三峽漢翔及新莊昌平，達成設置六所非營利幼兒園的目標，每年可招收三百八十二名兒童，並以平實的收費方式，減輕家庭負擔。

非營利幼兒園由市府與教育部共同負擔三成學費，家長負擔七成，每月平均收費六千一百元，介於公幼與私幼之間，符合雙薪家庭的需求，寒暑假照常上課，可付費延長托育時間，且不須抽籤，減少公幼每年上演「名額爭奪戰」的問題，身障、低收、原住民身分的幼兒也享有優先入園資格。

三峽龍埔非營利幼兒園是新北市目前唯一依教育部友善教保服務計畫方案成立的幼兒園，園長陳靜怡表示，園內的一大特色就是設有菜園，幼兒們午餐吃的是自己親手摘種的有機蔬菜，且園內設有兒童劇場，師生可合作演戲，落實藝術教育。

教育局長龔雅雯於昨日上午前往龍埔非營利幼兒園，與幼兒一起用積木搭建烤肉架烤肉、製作中秋月餅與彩繪柚子，提前與孩子歡慶中秋節到來。她說，自一○○學年至一○五學年，市府已增設公立幼兒園兩百五十班，一○六學年至一○七學年將再增設八十一班，提升教保服務供應量。

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  • 教育局長龔雅雯與三峽龍埔非營利幼兒園的幼兒一起享用烤肉餐點。 （記者張安蕎攝）

    教育局長龔雅雯與三峽龍埔非營利幼兒園的幼兒一起享用烤肉餐點。 （記者張安蕎攝）

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