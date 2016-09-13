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〈台北都會〉秋節瘋烤肉 豬肉、水產都漲價

2016-09-13

〔記者鍾泓良／新北報導〕中秋佳節將至，月餅、蛋黃酥與文旦都是國人不可或缺的應景食品。新北市主計處統計應景食材物價指數，八月糕餅點心指數及月餅價格因業者推出優惠方案拉抬買氣，與去年同期相比，分別下跌二．六六％、一．三七％；文旦因年初霸王寒流影響，價格仍上漲一．三％；而中秋必備的烤肉食材中，秋刀魚因天氣不穩影響供給量，上漲十一．六四％。

主計處公務統計科長朱宜寧表示，廠商反映上半年蛋黃酥、鳳梨酥等糕點銷量不佳，因推出預購促銷刺激消費，所以糕點及月餅價格相較於去年下降；是否與中國旅客減少有關，她推測多少有受影響。

另外，中秋節各家各戶習慣烤肉賞月，今年豬隻因氣候炎熱而食慾變差，豬肉供量較去年同期減少，指數上漲一．七六％；而去年同期雞肉供量則因禽流感減少，今年供量較充足，因此今年指數較去年同期下跌一．八三％。

而水產類烤肉食材因年初寒害及四月氣溫飆高，導致供量不穩，秋刀魚較去年同期上漲十一．六四％；蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊則分別上漲四．四七％、三．八二％及○．二七％。

另外，蔬菜類烤肉食材去年因蘇迪勒颱風而不穩，指數因而大幅提升；玉米與甜椒因今年供量較去年同期充足，故分別較去年同期下跌卅九．八七％、卅三．九八％；茭白筍則因今年氣候炎熱又常急降雨，故供量亦少，較去年同期上漲六．一七％。然而朱宜寧提醒，若強颱莫蘭蒂襲擊中南部，那麼蔬果價格勢必還會有波動。

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