〈台北都會〉觀光南向 馬印首航踩線團抵達

2016-09-13

馬媒體先行踩線 體驗台北風情

〔記者沈佩瑤／台北報導〕觀傳局積極拓展東南亞市場，昨舉辦「FUN TAIPEI媒體交流會」，和來自馬來西亞的十一家媒體進行交流。馬來西亞馬印航空（Malindo Air）「吉隆坡─台北」航線十日首航，觀傳局特地與馬印航空合作，邀請馬來西亞當地銷售量最高的英文、馬來文平面、電子媒體及網路媒體，包含The Star、New Straits Times、Harian Metro、Berita Harian、Bernama、Utusan等十一家組成首航踩線團，在台北進行四天三夜的踩線行程，體驗台北的自然、文創、時尚與穆斯林美食。

團員之一、本身是部落客的Azuan Ahmad Zahdi表示，第一次來到台灣，台灣非常友善，超乎想像，愛上台灣的好風情，已經開始規劃再訪行程。而馬來西亞最大報HARIAN METRO的記者HIDAYATUL AKMAL AHMAD則說，最喜歡陽明山的美景。

29店家經清真認證 年底增至36家

觀傳局表示，全台北市目前已有二十九家通過清真（HALAL）認證的店家，年底前預計增加至三十六家以上。一位在台穆斯林解釋，清真認證在台灣由中國回教協會和清真寺兩個單位負責審核，穆斯林開設的餐館，名稱為清真館，而非穆斯林開設但取得認證的，則為「穆斯林友善空間」。

他進一步說明，清真認證表示從食材處理、烹製過程到用餐環境，都受到非常嚴格的規範，首先是牛、羊、雞、鴨等肉類產品必須符合伊斯蘭屠宰方式，海鮮雖不需要特別的屠宰方式，但同樣都要完全獨立處理，包括獨立使用的廚房、冷藏設施、烹具、洗滌槽、餐具等，調味料當然也要取得認證；用餐環境若能有獨立包廂為佳，或至少用屏風或簾子隔開，除避免食物交叉感染，穆斯林不能飲酒，也避免跟飲酒的客人共處。

北市府將贈2千隨身攜帶禮拜毯

知名冰品業者透露，兩年前就取得HALAL認證，「很多穆斯林朋友透過網路介紹而來，但礙於信仰無法品嚐，因此申請HALAL認證。」此外，觀傳局特別製作了兩千件可以隨身攜帶的禮拜毯，透過不同形式的活動送給穆斯林朋友，希望他們玩得盡興又安心。