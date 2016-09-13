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〈台北都會〉《小檔案》日租套房

2016-09-13

日租套房是近幾年興起的一種旅宿型態，通常隱藏在公寓大樓及都市鬧區民宅中，藉「民宿」之名或登記為「租賃業」，實為經營旅館。這些日租套房為了節省成本，未取得旅館登記證就開門做生意，當然也不符合土地使用分區、消防法規、建管規定和無障礙法規等，因此未登記為旅館的日租套房，依現行法令皆屬違法。（記者沈佩瑤）

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