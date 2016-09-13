| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉違法八大行業 扁率先斷水電

2016-09-13

〔記者何世昌／台北報導〕自前市長陳水扁開始，為遏止違法八大行業換人頭營業，創全國之先祭出斷水斷電手段，掃蕩不法，該政策從馬、郝延續至柯，「正俗專案」仍持續執行。

為了掃蕩色情、毒品及賭博電子遊戲場業，端正社會風氣，扁市府起草「台北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水供電工作方案」。陳水扁卸任、馬英九上台後，工作方案終在一九九九年頒定，由市警察局主政、都發局配合執行。

根據工作方案，「八大行業」遭查獲妨害風化行為、賭博性電玩、提供陪侍或按摩，或是負責人或從業員販賣、持有、提供或容留、媒介他人販賣毒品，市警局會將相關人移送司法機關，並處六萬元以上、三十萬元以下罰鍰；都發局則依都市計畫法第七十九條第一項，勒令停止使用並副知所有權人限期改善，拒不遵行者則停水、停電、封閉或強制拆除。

建管處發言人洪德豪表示，停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或建築物所有權人、使用人或管理人負擔。

洪德豪說，若符合原建築物室內裝修拆空或符合原核准圖說、繳清正俗專案罰鍰、且建築所有權人切結不再自行或提供他人違法使用等三條件，待執行停止供水、供電屆滿六個月後，其所有權人得申請恢復供水、供電。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
馬場町野炊又蓋廁 受難者遺族怒了

「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者；近年來，水利處開放中秋連假在此野炊，今年水利處在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈台北都會〉違法八大行業 扁率先斷水電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.