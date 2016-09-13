〈台北都會〉違法八大行業 扁率先斷水電

2016-09-13

〔記者何世昌／台北報導〕自前市長陳水扁開始，為遏止違法八大行業換人頭營業，創全國之先祭出斷水斷電手段，掃蕩不法，該政策從馬、郝延續至柯，「正俗專案」仍持續執行。

為了掃蕩色情、毒品及賭博電子遊戲場業，端正社會風氣，扁市府起草「台北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水供電工作方案」。陳水扁卸任、馬英九上台後，工作方案終在一九九九年頒定，由市警察局主政、都發局配合執行。

根據工作方案，「八大行業」遭查獲妨害風化行為、賭博性電玩、提供陪侍或按摩，或是負責人或從業員販賣、持有、提供或容留、媒介他人販賣毒品，市警局會將相關人移送司法機關，並處六萬元以上、三十萬元以下罰鍰；都發局則依都市計畫法第七十九條第一項，勒令停止使用並副知所有權人限期改善，拒不遵行者則停水、停電、封閉或強制拆除。

建管處發言人洪德豪表示，停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或建築物所有權人、使用人或管理人負擔。

洪德豪說，若符合原建築物室內裝修拆空或符合原核准圖說、繳清正俗專案罰鍰、且建築所有權人切結不再自行或提供他人違法使用等三條件，待執行停止供水、供電屆滿六個月後，其所有權人得申請恢復供水、供電。