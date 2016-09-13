〈台北都會〉合法門檻高 業者哀無輔導機制

2016-09-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕違法日租套房抓不勝抓，房客安全與管理問題也引發不少爭議，觀傳局將首度針對遭查獲三次以上的業者處以斷水電措施，對此，台北市旅行公會及旅社業者均表示嚴格執行法令沒錯，畢竟安全是最重要的，但政府應該要有配套措施和協助平台，協助業者合法化，才能真正根治。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，應該要由中央從法規面去檢討，哪些法規已經跟不上時代。日租套房優勢是便宜，缺點是如果沒有登記，就會有管理的漏洞，除對合法登記的旅社有失公平，重點在於誰來管理違法的日租套房？消費者的保障跟安全誰來照顧？但日租套房有其存在的必要性，是法規沒有與時俱進。吳說，透過斷水電的手段處理是合適的，也許短期內會對當地觀光產業產生衝擊，但安全絕對是最重要的，不能等到發生問題才處理。

在衡陽路一帶經營旅社業者說，從前年開始設計規劃，所執行的每一個動作都是希望以合法營業為目的，但一直到去年七月興建完成，消防安檢、無障礙設施均已通過，卻卡在建管處的變更使用執照程序，經歷四個承辦人，每一個的要求都不一樣，即使向市府申訴，也只是提出更多要求讓業者配合。業者說，嚴格執行絕對是必要的，因為安全是最重要的，但相關的配套也要做好。業者痛批政府沒有提供協助的平台，只有稽查的時候會出現，不應設一個很高的門檻給業者，卻沒有落實輔導的責任。