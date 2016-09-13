| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉合法門檻高 業者哀無輔導機制

2016-09-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕違法日租套房抓不勝抓，房客安全與管理問題也引發不少爭議，觀傳局將首度針對遭查獲三次以上的業者處以斷水電措施，對此，台北市旅行公會及旅社業者均表示嚴格執行法令沒錯，畢竟安全是最重要的，但政府應該要有配套措施和協助平台，協助業者合法化，才能真正根治。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，應該要由中央從法規面去檢討，哪些法規已經跟不上時代。日租套房優勢是便宜，缺點是如果沒有登記，就會有管理的漏洞，除對合法登記的旅社有失公平，重點在於誰來管理違法的日租套房？消費者的保障跟安全誰來照顧？但日租套房有其存在的必要性，是法規沒有與時俱進。吳說，透過斷水電的手段處理是合適的，也許短期內會對當地觀光產業產生衝擊，但安全絕對是最重要的，不能等到發生問題才處理。

在衡陽路一帶經營旅社業者說，從前年開始設計規劃，所執行的每一個動作都是希望以合法營業為目的，但一直到去年七月興建完成，消防安檢、無障礙設施均已通過，卻卡在建管處的變更使用執照程序，經歷四個承辦人，每一個的要求都不一樣，即使向市府申訴，也只是提出更多要求讓業者配合。業者說，嚴格執行絕對是必要的，因為安全是最重要的，但相關的配套也要做好。業者痛批政府沒有提供協助的平台，只有稽查的時候會出現，不應設一個很高的門檻給業者，卻沒有落實輔導的責任。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
馬場町野炊又蓋廁 受難者遺族怒了

「馬場町紀念公園」前身是戒嚴政治犯刑場，解嚴後，時任市長陳水扁在此成立紀念公園，以悼犧牲者；近年來，水利處開放中秋連假在此野炊，今年水利處在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈台北都會〉合法門檻高 業者哀無輔導機制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.