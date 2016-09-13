〈台北都會〉北市違法日租套房斷水電 全國之先

2016-09-13

將對查獲3次違規業者 先開鍘

〔記者沈佩瑤、郭逸／台北報導〕違法日租套房抓不勝抓，觀光傳播局長簡余晏昨表示，將依「發展觀光條例」執行斷水斷電，遏止不法，在一週內研擬完成執行程序，針對查獲三次的重大違規業者首先開鍘。這也是交通部去年修改法令至今，首先執行斷水斷電政策的縣市政府。

根據觀傳局統計，北市列管二二五五間日租套房，去年至今年八月已裁罰一九一件違法業者，最高罰九十萬元，總裁罰金額累計四千多萬元，但記者實際查訪tripadvisor、agoda、expedia及trivago等大型訂房網站刊登物件，還有二十七家違法業者在網站上招攬生意。

交通部觀光局去年修改「發展觀光條例」，同意地方政府可移送違法業者至建管單位斷水、斷電。簡余晏表示，已和建管處達成共識，將參考八大行業斷水電和復水電的行政規定，會在一週內研擬出相關執行程序，並針對已遭查獲第三次、仍未改善的業者，即刻進行斷水電裁罰，呼籲業者莫以身試法！

隱身市區公寓或大樓裡的日租套房，受到不少自由行背包客青睞；然而，日租套房因消防、無障礙設施不合格，明顯違法，曾有房客在西門町一處違法日租套房因一氧化碳中毒送醫，安全沒保障。

觀傳局大嘆人力有限 抓不勝抓

簡余晏表示，「很多舉報人以為只要給我們網址就可以查。」其實日租套房稽查過程困難重重，業者只要拆掉招牌或者跟營業有關物件、證明沒有要繼續營業，就很難認定，很多日租套房外觀和一般住家無差別，要證明有營業的難度提高許多。觀傳局科長陳雅慧說，須查出業者的營利行為、房客身分資料，還要逐間計算房間數量才可裁罰。觀傳局人力有限，且無法直搗黃龍進入屋內調查，只能土法煉鋼站在門外等待，同仁還曾被業者轟出大門；即便抓到違法，罰錢也只能治標，斷水斷電、強制停業才能治本。所以今年起與各地管委會合作，調閱監視器找出日租套房的非法營利行為，但除了處罰外，也會輔導業者逐步合法化。

觀光母法未完善 斷水電有疑慮

由於觀光母法沒有復水復電的規則，建管處發言人洪德豪說，貿然切斷水電，業者可提訴訟，因此相關辦法必須完備，建管處都會配合依法執行。

陳雅慧說，觀傳局今年三月從agoda、airbnb、Booking.com等訂房網站下手，寄送英文函至網站業者的國外總部，已陸續回文，雖還沒承諾將違法業者的物件下架，但未來只要看到違法業者在網站上開放訂房，就會再次開罰。她表示，觀傳局月前函請交通部觀光局朝「初次看見網站上有非法日租套房業者就可開罰」的方向修法，目前尚無下文。